Блинкен: прекращение огня в Газе поможет «Хамасу» повторить атаку на Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главами МИДов Иордании, Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ, Катара, а также с представителем Палестины заявил, что не поддерживает предложенное арабскими коллегами введение режима прекращения огня в секторе Газа. По его мнению, прекращение огня в анклаве поможет бойцам палестинского движения «Хамас» перегруппироваться и организовать новые атаки на Израиль.

«Ни одна страна, никто из нас не поддержит это (новые атаки “Хамаса” на Израиль.— “Ъ”) Поэтому важно подтвердить право и обязанность Израиля защищать себя»,— сказал госсекретарь на пресс-конференции по итогам встречи с главами МИДов арабских стран в иорданской столице Аммане (цитата по Al Arabiya).

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что его страна отказывается от режима прекращения огня в Газе, если это решение не будет подразумевать возвращение заложников, захваченных «Хамасом» в результате нападения 7 октября.

Сейчас в секторе Газа находятся израильские войска (ЦАХАЛ). 2 ноября Израиль сообщил о полном окружении Газы. В тот день в ЦАХАЛе в очередной раз подчеркнули, что речи о перемирии и прекращении огня в данный момент быть не может.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «США и “Хезболла” обменялись угрозами».

Эрдни Кагалтынов