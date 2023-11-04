Патрушев: Россия опередила конкурентов в сфере ядерного оружия

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия опередила своих конкурентов в сфере ракетно-ядерного оружия. Об этом он сказал во время выступления на выставке-форуме «Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере, став обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия»,— сообщил господин Патрушев (цитата по ТАСС).

Он добавил, что подобное оружие «гарантирует безопасность на десятки лет вперед». Во время выступления секретарь Совбеза сказал, что в России появились новые виды вооружений и провели реформу армии по итогам конфликта в Грузии в 2008 году.

27 марта Николай Патрушев заявил, что Россия обладает «уникальным оружием, способным уничтожить любого противника». При этом, по его словам, Москва никого не запугивает «своим военным преимуществом».

Петр Бузлаев