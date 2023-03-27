Патрушев: у России есть способное уничтожить любого противника оружие

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что у РФ есть оружие, которое способно «уничтожить любого противника». При этом он подчеркнул, что Москва никого не запугивает «военным преимуществом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Россия обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию»,— сообщил господин Патрушев в интервью «Российской газете».

Также господин Патрушев прокомментировал сообщения СМИ о том, что в марте американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress отработал условный ядерный удар по Санкт-Петербургу. По его словам, уверенность западных политиков в том, что США могут нанести ракетный удар первыми,— «недальновидная глупость, причем очень опасная».

Секретарь Совбеза также назвал полеты американских стратегических бомбардировщиков у границ России с нанесением условных ракетных ударов по целям в РФ «опасной и недальновидной глупостью».

Ранее господин Патрушев заявил, что недавний полет перехваченного американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем свидетельствует о том, что Соединенные Штаты непосредственно участвуют в боевых действиях против России.

Александр Кислов