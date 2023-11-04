Краснодарского отельера Андрея Марченко ранило в зоне СВО

Владелец сети отелей Marton Андрей Марченко сообщил в своих соцсетях о ранении, полученном в зоне проведения спецоперации.

«Сейчас ждем эвакуации – вчера зацепило. В ростовский госпиталь доставят. Конечно, сильно тут бомбят. <…> Три прилета было. Один сзади прям так долбанул. Даже не понял, как в госпитале оказался» — написал он.

О степени и тяжести ранения бизнесмен не уточнил.

Андрей Марченко сообщил о намерениях отправиться в зону спецоперации в качестве разведчика в конце апреля этого года. Он рассказал, что также решили поступить несколько его сотрудников.

За месяц до этого в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов почти на 100 млн руб.

Александр Орлов

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