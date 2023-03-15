Владельца сети отелей в Краснодаре подозревают в уклонении от уплаты 97,5 млн рублей налогов

В Краснодаре на владельца сети отелей завели уголовное дело. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в размере 97,5 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

По данным следствия, с четвертого квартала 2017 года доход 50-летнего индивидуального предпринимателя, владеющего сетью гостиниц, превысил 150 млн руб. Из-за этого он утратил право на применение упрощенной системы налогообложения и должен был уплачивать НДС. Чтобы этого избежать, предприниматель совершил так называемое дробление деятельности. Он подал декларации с недостоверными сведениями о прибыли за период с января 2017 по декабрь 2019 года. В итоге он уклонился от уплаты более 97,5 млн руб. налогов.

В отношении него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ. По месту его жительства провели обыск и изъяли финансовые и другие документы, связанные с аффилированными физическими лицами. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельств преступления, а также имущество подозреваемого, на которое может быть наложен арест.

Речь может идти об известном в Краснодаре владельце сети гостиниц «Мартон» Андрее Марченко. 15 марта в своих соцсетях он опубликовал видео с обыском.

Татьяна Ручкина

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