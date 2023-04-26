Владелец сети отелей Marton из Краснодара сообщил об участии в СВО

Краснодарский предприниматель Андрей Марченко, владеющий сетью отелей Marton, сообщил о своем добровольном участии в спецоперации в составе службы разведки. Бизнесмен опубликовал видео с предписанием минобороны в своих соцсетях.

В распоряжение командира войсковой части предпринимателю необходимо прибыть до 30 апреля. Комментируя свое решение, Андрей Марченко отметил, что решение об отправке в зону СВО также приняли несколько его сотрудников.

В марте текущего года представители СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили о возбуждении в отношении бизнесмена уголовного дела по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). По данным ведомства, Андрей Марченко недоплатил 97,5 млн руб. с 2017 года, когда его доход превысил 150 млн руб. в год, вследствие чего он утратил право на упрощенную систему налогообложения. В рамках расследования в доме бизнесмена провели обыски. Андрей Марченко заявил о намерении обратиться в суд.

Анастасия Донскова

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