В столице Гвинеи после побега экс-главы военной хунты произошла стрельба

В районе Калум столицы Гвинеи — Конакри после побега бывшего главы военной хунты Муссы Дадиса Камары произошла стрельба. Информации о пострадавших или погибших нет.

О побеге из тюрьмы военного лидера и трех его сообщников сообщил министр юстиции Гвинеи Чарльз Райт, передает агентство Reuters. По словам министра, вооруженные люди около 05:00 (08:00 по мск) ворвались в тюрьму. «Им удалось уйти с четырьмя обвиняемыми по делу о событиях 28 сентября, включая капитана Муссу Дадиса Камару»,— сказал министр юстиции. Как заявил господин Райт, государственные границы Гвинеи закрыты, чтобы помешать беглецам покинуть страну.

Местные жители утверждают, что первые выстрелы были слышны около 4:00 по местному времени (07:00 по мск). После район Калум был заблокирован, а на улицах усилены меры безопасности.

Мусса Дадис Камара стал президентом Гвинеи в 2008 году в результате военного переворота и пробыл на своем посту до 2010 года. Его приговорили к тюремному сроку по обвинению в расправе над митингующими гражданами Гвинеи, которая произошла 28 сентября 2009 года. Тогда в ходе задержаний погибло 150 человек, многие пострадали.

Александра Горошилова