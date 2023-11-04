Поликлинику в Славянке построят к концу 2025 года за 5,4 млрд рублей

На строительство здания поликлиники в микрорайоне Славянка в Пушкинском районе Санкт-Петербурга (участок 168 (квартал II) на Колпинском шоссе) направят 5,387 млрд рублей. Соответствующий конкурс появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступило СПбГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции». Согласно содержанию документов закупки, поликлиника займет площадь в 33,5 тыс. кв. метров. Планируемая пропускная способность медучреждения составит 1160 посещений в смену, в том числе взрослого населения – 760 посещений в смену и детского – 400 посещений в смену. Строительство должны завершить в четвертом квартале 2025 года.

Помимо здания учреждения на территории также должны оборудовать ограждения и наружное освещения. Исполнителю необходимо проложить более двух независимых выездов с объекта. На территории также разместят скамейки с урнами и детскую игровую площадку (при наличии технической возможности).

Заявки на участие в закупке принимаются до 24 ноября. Итоги по конкурса будут подведены через пять дней.

На сегодняшний день в Славянке работает лишь одно поликлиническое отделение для взрослых и несколько — для детей. Жителям района приходится ездить в соседние города, Пушкин и Павловск, чтобы попасть на прием к специалистам.

Ранее сообщалось, что в Петербурге открылась «Благотворительная клиника». Это медучреждение бесплатно принимает бездомных, беженцев, пациентов без документов и гражданства.

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