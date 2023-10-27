В Петербурге открывается благотворительная больница для бездомных и беженцев

В Санкт-Петербурге на улице Балтийской 30 октября откроется «Благотворительная клиника» — больница, в которой бесплатно будут принимать бездомных, беженцев, пациентов без документов и гражданства, рассказали 47news в организации.

Клиника будет работать по адресу: Балтийская улица, 36/9. Прием будут вести в будние дни с 10 до 18 часов. В больнице будут работать три врача: врач общей практики, терапевт и травматолог. В будущем руководство планирует нанять профильных специалистов.

Стационара в больнице не будет, доступен только амбулаторный прием. Получить помощь смогут до 50 пациентов в день. В августе клиника получила разрешение на работу от Роспотребнадзора, в октябре комитет по здравоохранению Петербурга выдал лицензию на медицинскую деятельность.

Как стало известно «Фонтанке», открытие больницы обошлось медикам-волонтерам в 3,1 млн руб. Большая часть денег была собрана на краудфандинговой платформе «Планета», часть денег вложили меценаты.

Автономная некоммерческая организация «Благотворительная больница» работает в Петербурге с 2018 года. Влачи-волонтеры помогают бездомным на улицах, принимая их в автомобиле.

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