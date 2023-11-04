Икону Казанской Божией Матери возвратят в собор на Красной площади

Икона Казанской Божией Матери, считавшаяся утерянной более 100 лет назад, будет перемещена в Казанский собор на Красной площади. Об этом сообщил Патриарх Московский и всея Руси, представивший сегодня подлинник иконы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Икона Казанской Божией Матери Фото: Олег Варов / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Собор Казанской иконы Божией Матери на Красной площади Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов Следующая фотография 1 / 2 Икона Казанской Божией Матери Фото: Олег Варов / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Собор Казанской иконы Божией Матери на Красной площади Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов

«Икона, которая сегодня находится у нас, которая является чудотворной, будет возвращена в Казанский собор на Красной площади, куда она и предназначалась, откуда ее не то похитили, не то убрали»,— cказал патриарх Кирилл (цитата по «РИА Новости»).

Глава РПЦ представил подлинник иконы во время богослужения в Успенском соборе Кремля. По его словам, она находилась в патриаршей резиденции в Переделкино среди других работ. Обнаружив икону, патриарх решил, что это подделка, однако подлинность образа подтвердила искусствоведческая экспертиза.

Казанский Богородицкий монастырь построили на месте обретения иконы в 1579 году. 29 июня 1904 года из монастыря украли икону Казанской Божией Матери вместе с ризой, украшенной драгоценными камнями. Позднее похитители заявили, что сожгли украденное.

Лусине Баласян