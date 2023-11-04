Патриарх Московский и всея Руси Кирилл представил в Успенском соборе Московского Кремля оригинальную икону Казанской Божией Матери, считавшуюся утерянной более ста лет назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Представленный патриархом оригинал Казанской иконы Фото: Олег Варов / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Патриарх Кирилл заявил об обнаружении оригинала иконы Казанской Божией Матери Фото: Олег Варов / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Следующая фотография 1 / 2 Представленный патриархом оригинал Казанской иконы Фото: Олег Варов / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Патриарх Кирилл заявил об обнаружении оригинала иконы Казанской Божией Матери Фото: Олег Варов / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

«Это событие можно отнести к историческим событиям. Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божией Матери, перед которым молился Пожарский и Минин, и которая спасла наш народ от иностранной интервенции и неизвестно от каких последствий этой интервенции»,— сказал патриарх Кирилл (цитата по «РИА Новости»).

По словам предстоятеля, эксперты вынесли заключение, что эта икона принадлежит эпохе, в которую был создан Казанский образ. «И поскольку эта икона является как бы точной, точнейшей копией той созданной иконы, то совершенно очевидно, что не могло быть в то время создано две одинаковых иконы и что речь идет о чудотворном образе, о том самом образе, перед которым и Минин, и Пожарский молились»,— убежден патриарх (цитата по «Интерфаксу»).

Согласно церковному преданию, икона Казанской Божией матери явилась в 1579 году. В июне 1904 года икона была похищена в Казанском Богородицком монастырем. Похитителей нашли, однако следствие считало, что украденные иконы, среди которых была икона Казанской Божией Матери, были сожжены в квартире одного из подозреваемых.