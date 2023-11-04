Патриарх Кирилл заявил об обнаружении оригинала иконы Казанской Божией Матери
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл представил в Успенском соборе Московского Кремля оригинальную икону Казанской Божией Матери, считавшуюся утерянной более ста лет назад.
«Это событие можно отнести к историческим событиям. Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божией Матери, перед которым молился Пожарский и Минин, и которая спасла наш народ от иностранной интервенции и неизвестно от каких последствий этой интервенции»,— сказал патриарх Кирилл (цитата по «РИА Новости»).
По словам предстоятеля, эксперты вынесли заключение, что эта икона принадлежит эпохе, в которую был создан Казанский образ. «И поскольку эта икона является как бы точной, точнейшей копией той созданной иконы, то совершенно очевидно, что не могло быть в то время создано две одинаковых иконы и что речь идет о чудотворном образе, о том самом образе, перед которым и Минин, и Пожарский молились»,— убежден патриарх (цитата по «Интерфаксу»).
Согласно церковному преданию, икона Казанской Божией матери явилась в 1579 году. В июне 1904 года икона была похищена в Казанском Богородицком монастырем. Похитителей нашли, однако следствие считало, что украденные иконы, среди которых была икона Казанской Божией Матери, были сожжены в квартире одного из подозреваемых.