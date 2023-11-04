Средняя зарплата водителей «Гортранса» в Екатеринбурга составила 60 тыс. рублей

Средняя зарплата водителей екатеринбургского «Гортранса» составила почти 60,2 тыс. руб. Об этом говорится в ответе предприятия на запрос депутата гордумы Константина Киселева, опубликованного на его станице во «ВКонтакте». Больше всего получают водители автобусов — в среднем 71,4 тыс. руб. Водители трамваев получают 56,3 тыс. руб., а троллейбусов — 52,5 тыс. руб.

В среднем сотрудники ЕМУП «Гортранс» получают 46,8 тыс. руб. Зарплата кондукторов составляет 44,3 тыс. руб., а рабочие — 38, тыс. руб.

В данный момент общественному транспорту Екатеринбурга не хватает 3,06 тыс. работников. В частности, открыто 813 вакансия для водителей наземного транспорта, 1,2 тыс. — для кондукторов, 302 — для ремонтного персонала.

Ранее «Гортранс» по требованию прокуратуры погасил задолженность в размере 110 млн руб. АО «Екатеринбургэнергосбыт». По итогу девяти месяцев 2023 года общий доход предприятия составил 3,7 млрд руб. Убыток за этот период составил 286,7 тыс. руб.

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