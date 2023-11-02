Екатеринбургский «Гортранс» погасил долги на 111 млн рублей перед энергетиками

В Екатеринбурге «Гортранс» по требованию прокуратуры погасил задолженность в размере 110 млн руб. АО «Екатеринбургэнергосбыт», прокомментировали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В сентябре 2023 года прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений (долгов). В результате городская администрация предоставила «Гортрансу» субсидию на погашение задолженности перед АО «Екатеринбургэнергосбыт», а также другими поставщиками энергоресурсов в размере 111 млн руб. на сегодняшний день, долг перед АО «Екатеринбургэнергосбыт» погашен полностью, а перед филиалом свердловского ПАО «Т Плюс» частично.

Ранее сообщалось, что екатеринбургскому «Гортрансу» не хватало более 3 тыс. сотрудников: кондукторов, водителей автобусов, трамваев и троллейбусов, а также слесарей-электриков по ремонту подвижного состава и оборудования, электромонтеров контактных сетей.

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