«Туполев» запатентовал гиперзвуковой самолет с комбинированным двигателем

Компания «Туполев» запатентовала гиперзвуковой самолет с комбинированной силовой установкой. Она включает в себя два турбореактивных двигателя, которые используют авиакеросин, и один — криогенное топливо. Авторы изобретения хотят решить проблему нагрева при полете на сверхзвуковых скоростях при взаимодействии внешних поверхностей с набегающим потоком воздуха, передает ТАСС.

С целью охлаждения внешних поверхностей «криогенное топливо поступает из бака по трубопроводам к наиболее нагретым частям планера самолета и двигателя, вследствие чего в трубопроводах происходит интенсивная газификация криогенного топлива». «Данный процесс носит эндотермический характер, при котором производится поглощение тепла от нагретых частей планера самолета и двигателя. Нагретое криогенное топливо переходит в газообразную форму и подается в камеру сгорания двигателя и форсажной камеры для создания тяги»,— говорится в описании патента.

В качестве авиакеросина может использоваться термостабильное топливо марки Т-6 или Т-8В, в качестве криогенного топлива — сжиженный природный газ или сжиженный водород.

Одним из авторов изобретения стал заслуженный конструктор РФ, ведущий инженер-конструктор ОКБ «Туполев» Валерий Бендеров. В 2012–2019 годах он был директором программы — главным конструктором многофункционального летно-моделирующего комплекса.

Леонид Уварчев