Больше 50 человек погибли при землетрясении в Непале

Землетрясение произошло на границе Индии и Непала. Погибли не меньше 54 человек, еще десятки пострадали.

По данным Геологической службы США, магнитуда составила 5,6, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра — 6,0. Толчки ощущались в Нью-Дели, на расстоянии больше 800 км от эпицентра. По информации национального центра мониторинга и исследования землетрясений Непала, эпицентр находился в районе Джаяркот, который находится в 400 км от столицы Непала Катманду.

Данные по погибшим приводит Associated Press со ссылкой на местных властей. Чиновники ожидают, что число жертв будет расти, так как связь со многими населенными пунктами прервана. 28 человек погибли в районе Рукум, где обрушились многоквартирные дома. Еще 30 человек доставлены в больницы. В районе Джаяркот подтверждена смерть 26 человек.

В Непале часто происходят землетрясения. В 2015 году в результате землетрясения магнитудой 7,8 погибли около 9 тыс. человек, были повреждены около 1 млн строений.

Леонид Уварчев