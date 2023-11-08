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Коммерсантъ FM
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Скворечник на миллион

Александра Мерцалова о кризисе аренды

Заставлявшие вздрагивать не одно поколение арендаторов, но почти успевшие позабыться за последние годы истории о собственниках квартир, готовых даже сомнительное жилье сдать «строго славянам, без детей и животных», кажется, могут обрести вторую жизнь. Неоднозначные варианты для проживания, по крайней мере, уже возвращаются.

Александра Мерцалова

Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Москве на прошлой неделе обсуждалось объявление, собственник которого рассчитывал заселить за 24 тыс. руб. в месяц жильцов в техническое помещение в ЖК «Царская площадь», где нет даже санузла. Для бытовых нужд можно пользоваться общественной инфраструктурой комплекса. Вчера новым героем новостей стало жилье, которое портал 78.ru назвал «студией Аквамена»: на фотографиях треть помещения в 20 кв. м занимает джакузи, но есть туалет, кровать, стол и холодильник.

Подобные объявления кажутся комичными, но они иллюстрируют новый виток кризиса на рынке, связанного с острой нехваткой доступного арендного жилья. Спрос на съемные квартиры с начала осени растет из-за тех, кто отложил покупку своего жилья из-за роста ипотечных ставок, части вернувшихся из-за рубежа релокантов. Совокупное предложение квартир в долгосрочную аренду в России, по данным «Авито Недвижимости», в октябре сократилось на 28,1% год к году. А в «Инком-Недвижимости» заявили, что в Москве свободных квартир в аренду минимальное число за последние 30 лет.

Исторические рекорды бьют и цены: двушка в Москве, по данным «Циан.Аналитики», стоит 101,6 тыс. руб. в месяц, на 39% больше год к году. Однушки подорожали на 19%, до 54 тыс. руб. Но говорить о наличии доступной аренды с таким раскладом точно не приходится.

В США оптимальной считается ситуация, когда расходы на аренду не превышают 30% от дохода жильца. Такое правило было введено еще в 1969 году нормативным актом, так называемой поправкой Брука, ограничивающей арендную плату на уровне 25% от дохода арендатора. В Москве при средней зарплате 128,6 тыс. руб. в месяц (данные Росстата) арендатору приходится платить за однокомнатную квартиру 42% дохода, за двухкомнатную — 79%. В Санкт-Петербурге соотношение похожее: средняя зарплата в городе 88,1 тыс. руб., однушка в городе, по подсчетам «Циан.Аналитики», обходится в 36,2 тыс. руб., двушка — 56,6 тыс. руб. в месяц.

Решить проблему с доступным арендным жильем не выходит, даже несмотря на постоянно растущие объемы жилищного строительства. В России ввод многоквартирных домов за прошлый год вырос на 5%, за девять месяцев этого года — еще на 6%. Но, вероятно, в отсутствие решения вполне очевидной проблемы с доступным арендным жильем считать эти цифры основным качественным показателем для рынка не стоит.

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