Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дружба народов оказалась не для подростков

В Москве трех учащихся арестовали по обвинению в подготовке теракта

Как стало известно «Ъ», в Москве суд по ходатайству следователей СКР арестовал группу несовершеннолетних, которые планировали совершить теракт в общежитии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН). Подростков взяли после того, как они испытали бомбы в лесу. Переписку, в которой указывалась цель нападения, обвиняемые назвали шуткой.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении студента 1-го курса Российского технологического университета 17-летнего Артема, учащегося 1-го курса колледжа 16-летнего Михаила и 15-летнего ученика 8-го класса московской школы Дмитрия по ч. 1 ст. 30, п. «а» ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту по предварительному сговору) было возбуждено ГСУ СКР по Москве 1 ноября.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, совершить акцию для «устрашения населения» и «причинения имущественного ущерба» в середине октября решил 16-летний Михаил.

В качестве цели он выбрал одно из зданий студенческого общежития РУДН, расположенного на улице Миклухо-Маклая. О своих замыслах Михаил рассказал знакомым в закрытом чате «Legion 18» в Telegram. После непродолжительной переписки товарищи поддержали его идею, после чего распределили роли между собой.

Так, Артем и Дмитрий, по данным следствия, взяли на себя наблюдение за общежитием и студентами, которые в нем живут. Они также должны были найти место для закладки СВУ. В свою очередь, Михаил должен был приобрести реагенты и изготовить пероксид ацетона для бомбы. Компоненты хранились сначала дома, а бомбы из них делали в гараже.

Все трое злоумышленников были задержаны оперативниками ФСБ 1 ноября. В ходе обыска в гараже силовики обнаружили камуфляжную форму, береты и шевроны с нацистской символикой, патроны, а также весь набор химических веществ для изготовления самодельной бомбы.

Доставленные в столичное ГСУ СКР на допросе при участии адвокатов и психолога лишь частично признали свою вину.

Они утверждали, что действительно экспериментировали с самодельной взрывчаткой, но атаковать студентов не собирались. Обсуждение взрыва в своем чате подростки назвали шуткой. Несмотря на это, 2 ноября всем им было предъявлено обвинение в терроризме.

В Хабаровском крае расследуют подготовку теракта в техникуме

Те же аргументы учащиеся выдвигали и в Замоскворецком райсуде Москвы, ходатайствуя о мере пресечения, не связанной с лишением свободы. Несмотря на положительные характеристики, представленные из учебных заведений, суд отправил обвиняемых в СИЗО, где они встретят новогодние каникулы.

Юрий Сенаторов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...