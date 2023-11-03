Дружба народов оказалась не для подростков

Как стало известно «Ъ», в Москве суд по ходатайству следователей СКР арестовал группу несовершеннолетних, которые планировали совершить теракт в общежитии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН). Подростков взяли после того, как они испытали бомбы в лесу. Переписку, в которой указывалась цель нападения, обвиняемые назвали шуткой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении студента 1-го курса Российского технологического университета 17-летнего Артема, учащегося 1-го курса колледжа 16-летнего Михаила и 15-летнего ученика 8-го класса московской школы Дмитрия по ч. 1 ст. 30, п. «а» ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту по предварительному сговору) было возбуждено ГСУ СКР по Москве 1 ноября.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, совершить акцию для «устрашения населения» и «причинения имущественного ущерба» в середине октября решил 16-летний Михаил.

В качестве цели он выбрал одно из зданий студенческого общежития РУДН, расположенного на улице Миклухо-Маклая. О своих замыслах Михаил рассказал знакомым в закрытом чате «Legion 18» в Telegram. После непродолжительной переписки товарищи поддержали его идею, после чего распределили роли между собой.

Так, Артем и Дмитрий, по данным следствия, взяли на себя наблюдение за общежитием и студентами, которые в нем живут. Они также должны были найти место для закладки СВУ. В свою очередь, Михаил должен был приобрести реагенты и изготовить пероксид ацетона для бомбы. Компоненты хранились сначала дома, а бомбы из них делали в гараже.

Все трое злоумышленников были задержаны оперативниками ФСБ 1 ноября. В ходе обыска в гараже силовики обнаружили камуфляжную форму, береты и шевроны с нацистской символикой, патроны, а также весь набор химических веществ для изготовления самодельной бомбы.

Доставленные в столичное ГСУ СКР на допросе при участии адвокатов и психолога лишь частично признали свою вину.

Они утверждали, что действительно экспериментировали с самодельной взрывчаткой, но атаковать студентов не собирались. Обсуждение взрыва в своем чате подростки назвали шуткой. Несмотря на это, 2 ноября всем им было предъявлено обвинение в терроризме.

Те же аргументы учащиеся выдвигали и в Замоскворецком райсуде Москвы, ходатайствуя о мере пресечения, не связанной с лишением свободы. Несмотря на положительные характеристики, представленные из учебных заведений, суд отправил обвиняемых в СИЗО, где они встретят новогодние каникулы.

Юрий Сенаторов