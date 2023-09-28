Студента раскрыли по пальцам

В Комсомольске-на-Амуре возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего учащегося лесопромышленного техникума, которому инкриминируется подготовка теракта против однокашников. По данным полиции, подросток более года вынашивал план и готовил взрывные устройства, вдохновляясь идеями запрещенного в РФ террористического движения «Колумбайн». Силовики заинтересовались подростком в декабре прошлого года, когда он попал в больницу с поврежденной при испытании самодельного взрывного устройства рукой. Фигурант содержится в СИЗО.

Следственное управление СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области расследует уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Комсомольска-на-Амуре Никиты К. Ему инкриминируется участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), прохождение обучения для осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) и незаконное изготовление взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ). Все материалы были получены в рамках оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции и ФСБ, сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах.

Учащийся лесопромышленного техникума Комсомольска-на-Амуре Никита К. попал в поле зрения правоохранительных органов в конце 2022 года. По словам источника в педагогическом коллективе учебного заведения, оперативники и следователи в декабре опрашивали персонал и учащихся.

17-летний Никита К. в тот момент попал в больницу с травмой руки — лишился пальцев в результате взрыва. Преподаватель припомнил, что сам пострадавший уверял всех, что баловался с петардой.

Но у следователей появилась версия взрыва во время испытания самодельного взрывного устройства. Уже тогда было возбуждено уголовное дело о подготовке теракта (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ).

Оперативно-разыскные мероприятия проводились и в средней школе №6, где ранее учился подросток. Как рассказал «Ъ» один из педагогов, после прихода полиции в школе подумали, что Никита К. собирался воплотить идеи запрещенного в России террористического «Колумбайна» именно в их учреждении — из-за какой-либо обиды на учителей.

При этом охарактеризовали его положительно: «Тихий, спокойный, приятный в общении ребенок».

По версии следствия, Никита К. в период с 1 сентября 2021 года по 29 декабря 2022-го посредством соцсетей пропагандировал идеологию «Колумбайна», «совершил действия, направленные на продолжение противоправной деятельности запрещенного в России движения». Была обнаружена переписка соответствующего содержания, видео и аудиофайлы, изображения в сети «ВКонтакте» под никнеймом «Максим Марцинкевич». Материалы, по мнению правоохранителей, героизируют преступников-колумбайнеров, говорят о желании совершить массовые убийства, оправдании самой идеи массовых убийств. Также фигурант пропагандировал это и среди одногруппников в техникуме, предложил одному из них принять участие в подготовке и совершении преступления.

Никита К. интересовался тактикой и способами совершения массовых убийств, загружал и изучал сведения, относящиеся к пошаговым инструкциям, позволяющим изготовить «коктейль Молотова», компоненты взрывного устройства, способы приведения его в действие с использованием мобильного телефона, механизм дальнего взведения, электромеханический датчик цели на основе бытовых часов и т. д. В декабре прошлого года он изготовил и испытал на пустыре пару взрывных устройств, одно из которых было начинено гвоздями.

С декабря 2022 года фигурант содержится в СИЗО №2 Комсомольска-на-Амуре, следствие по его делу продолжается.

Вера Овсянникова, Комсомольск-на-Амуре