Глава RBI: Raiffeisen вряд ли покинет Россию в 2023 году

Raiffeisen Bank International (RBI), вероятнее всего, не успеет завершить процесс выхода из России в 2023 году, заявил глава RBI Йоханн Штробль. По его словам, компания в первую очередь рассматривает вариант продажи бизнеса. В качестве резервного варианта он назвал вывод российской «дочки» из международной группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йоханн Штробль

Фото: Leonhard Foeger / Reuters Йоханн Штробль

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

«Ранее мы называли 31 декабря в качестве возможной даты, к которой будет осуществлен выход группы, но теперь это кажется маловероятным»,— сказал господин Штробль на пресс-колле с инвесторами (цитата по «РИА Новости»).

В марте Европейский центральный банк потребовал от Raiffeisen Bank International закрыть свой бизнес в России, после чего банк сообщил о планах продать местное подразделение или вывести его из структуры группы. В августе господин Штробль сообщил, что компания перенесла этот процесс на конец года. Как следует из опубликованной сегодня отчетности, прибыль Raiffeisen в России за январь—сентябрь 2023 года сократилась на 28%.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Уход добавил хлопот».

Петр Бузлаев