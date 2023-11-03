Путин может выступить с посланием Федеральному собранию в марте на форуме «Россия»

Организаторы выставки-форума «Россия» ожидают, что 11 марта 2024 года президент выступит на их площадке с посланием Федеральному собранию. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости». Сейчас на сайтах агентств эти сообщения недоступны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В расписании деловой программы форума, по информации агентств, указано, что послание Федеральному собранию на площадке ожидается между 11 и 17 марта. Кремль официальную дату послания президента пока не объявлял.

«Президент и все члены руководства неоднократно побывают на выставке, она способна побудить узнавать Россию»,— сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что Владимир Путин пока не определился с датой проведения послания. Ранее господин Песков сообщил, что Владимир Путин планирует посетить «Россию» не в день открытия.

Выставка-форум «Россия» пройдет на ВДНХ с 4 ноября по 17 марта. Источник «Ъ» близкий к администрации президента, в октябре говорил, что старт неформальной президентской кампании намечен на ноябрь и приурочен к открытию выставки. По его словам, Владимир Путин по одному из возможных сценариев мог объявить о выдвижении кандидатом в президенты на этой площадке. Президентские выборы 2024 года назначены на 17 марта.

Подробнее — в тексте «Ъ» «В условиях, приближенных к выборным».