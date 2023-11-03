ФК «Урал» сыграет с «Родиной» в 1/4 финала Пути регионов

По итогам жеребьевки Fonbet Кубка России футбольный клуб «Урал» сыграет с московской «Родиной» на первом этапе 1/4 финала Пути регионов. Встреча состоится в Москве 12-14 марта (точная дата еще не определена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болельщики ФК "Урал"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Болельщики ФК "Урал"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно регламенту Кубка России, 1/4 финала Пути регионов пройдет в два этапа. После победы на первом этапе команда встретится с клубом Премьер-Лиги, вылетевшим из Пути РПЛ. Полуфинал пройдет также. Определят обладателя Кубка России победители финалов Пути регионов и Пути РПЛ.

«Родина» начала свой кубковый путь с 1/32 финала Пути регионов. Ранее команда обыграла ивановский «Текстильщик», тульский «Арсенал» и новороссийский «Черноморец».

ФК «Родина» выступает в ФНЛ, втором по силе чемпионате страны, и занимает 11 место. За 16 матчей клуб набрал 21 очко, забил 23 мяча (больше в чемпионате забил только красноярский «Енисей») и пропустил 17 голов.

Напомним, в последнем матче группового этапа Кубка России «Урал» проиграл «Ростову», но с третьего места вышел в Путь регионов. Игра проходила в Ростове и закончилась со счетом 2:1 (1:0) в пользу хозяев.

В прошлом сезоне ФК «Урал» остановился в шаге от суперфинала национального кубка: сначала в финале Пути РПЛ он уступил ЦСКА, а затем в финале Пути регионов проиграл «Краснодару». Кубок завоевал ЦСКА.

Виталий Красиков

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