«Урал» проиграл «Ростову» в Кубке, но вышел в плей-офф Пути регионов

Футбольный клуб «Урал» в последнем матче группового этапа Fonbet Кубка России проиграл «Ростову», но вышел в плей-офф Пути регионов. Игра проходила в Ростове и закончилась со счетом 2:1 (1:0) в пользу хозяев.

Счет в конце первого тайма открыл защитник «Ростова» Виктор Мелехин. Развернувшись внутри штрафной, он прокинул мяч к углу вратарской и точно пробил между ног вратаря «Урала».

На 50 минуте бразильский нападающий «Урала» Гильерме Шеттине забил свой второй мяч за уральскую команду (первый гол был в матче с «Ростовом» в 10 туре РПЛ), с края штрафной мощно пробив в верхний угол.

В середине второго тайма центрфорввард «Ростова» Николай Комличенко забил решающий мяч, удачно пробив в падении после подачи с фланга.

В групповом этапе Пути РПЛ Кубка России «Урал» находился в группе B вместе с «Локомотивом», «Ростовом» и «Рубином». По итогам матча с «Ростовом» он занял третье место с 8 очками, поэтому вышел в плей-офф Пути регионов. Жеребьёвка плей-офф состоится 3 ноября.

В прошлом сезоне ФК «Урал» остановился в шаге от суперфинала национального кубка: сначала в финале Пути РПЛ он уступил ЦСКА, а затем в финале Пути регионов проиграл «Краснодару». Кубок завоевал ЦСКА.

Виталий Красиков

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