У Рождественской ярмарки в Петербурге появится еще одна площадка

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга выдала ордер на оборудование площадки для мероприятий Рождественской ярмарки в этом году дополнительно на Малой Садовой улицы. Об этом сообщается в группе ГАТИ в соцсети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Золотухин, Коммерсантъ Фото: Сергей Золотухин, Коммерсантъ

В инспекции уточнили, что в новой локации будут установлены деревянные торговые павильоны, а также «Мультимедийный фонтан» — объемная световая композиция в виде фонтана высотой 3,5 метра. Работы по установке и размещению временных элементов благоустройства разрешены с 18 ноября.

Помимо этого, улицу украсят декоративными световыми элементами в новогодней стилистике.

Ранее также сообщалось еще об одном «филиале» Рождественской ярмарки — на Московской площади, который будет работать с 22 декабря по 8 января.

«Ъ-СПб писал, что на декоративное и световое оформление территории Рождественской ярмарки в Петербурге выделили более 39 млн рублей.

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