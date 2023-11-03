«Норникель» объявил сплит и дивиденды

За девять месяцев текущего года «Норникель» планирует выплатить 140 млрд руб. дивидендов. Кроме того, компания намерена провести сплит (дробление) акций с коэффициентом 100. Процесс дробления займет несколько месяцев и призван поддержать ликвидность акций. По мнению аналитиков, влияние на ликвидность акций будет краткосрочным, так как «Норникель» в ближайшие полтора года не сможет предложить высокую дивидендную доходность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Предложения о выплате дивидендов и дроблении акций будут рассматриваться на внеочередном собрании акционеров «Норникеля» 7 декабря, сообщила компания. Совет директоров «Норникеля» рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев в размере 915,33 руб. на акцию.

Суммарно компания предлагает к выплате 140 млрд руб., или $1,5 млрд.

«Норникель» в апреле отказался от выплаты дивидендов за 2022 год из-за усилившихся геополитических рисков, отрицательно повлиявших на финансовые результаты. Однако компания не исключала возможности промежуточных дивидендов, если будет заработан денежный поток и компания сохранит комфортный уровень долговой нагрузки.

«Мы неоднократно заявляли, что с точки зрения руководства компании необходимыми условиями для выплаты дивидендов являются достаточный объем свободного денежного потока и комфортный уровень долговой нагрузки,— поясняет старший вице-президент—финансовый директор “Норникеля” Сергей Малышев.— Неплохие результаты за девять месяцев 2023 года дали возможность совету директоров рекомендовать выплату промежуточных дивидендов». Финансовые результаты за девять месяцев компания не раскрывала, а в первом полугодии под влиянием низких цен ее EBITDA снизилась на 30%, до $3,4 млрд. Инвестпрограмма компании на 2023 год составит 300 млрд руб., сообщил «Норникель».

Крупнейшими акционерами «Норникеля» являются «Интеррос» Владимира Потанина с долей 37% и «Русал» с долей 26,4%.

Дробление акций будет проводиться с коэффициентом 100. Сам сплит займет несколько месяцев и не повлияет на рекомендованные дивиденды. Акции на счетах депо депозитарных программ будут также раздроблены.

«На текущий момент цена одной акции “Норникеля” превышает среднюю цену акций основных “голубых фишек” в несколько десятков раз, что затрудняет их покупку значительному числу розничных инвесторов. Программа дробления, или сплит, не оказывает прямого влияния на цену акций, но повышает их доступность для широкого круга розничных инвесторов, ведет к повышению ликвидности и снижению волатильности»,— сказал господин Малышев.

На момент подготовки материала в «Русале», часто выступающем в оппозиции к основному акционеру, не прокомментировали сплит акций.

По оценкам аналитиков Telegram-канала «Мои инвестиции», сплит акций не окажет большого влияния на ликвидность. Из-за экспортных пошлин, снижения цен на основные металлы «Норникеля» и масштабной инвестиционной программы компания в ближайшие полтора года предложит скромную дивидендную доходность, считают аналитики (акции «Норникеля» традиционно покупают главным образом в расчете на дивидендные выплаты).

Объявленные дивиденды в размере 915 руб. на акцию превысили ожидания, комментирует инвестиционный банк «Синара». «Вместе с новостями о предстоящем дроблении акций дивидендная рекомендация должна поддержать котировки компании в краткосрочной перспективе»,— считают аналитики инвестбанка.

Евгений Зайнуллин