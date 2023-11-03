Михаил Гуцериев написал колонку о беспорядках в Дагестане

Российский бизнесмен и владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев написал колонку для «Российской газеты» о беспорядках в аэропорту Махачкалы 29 октября, в которой призвал наказать их участников. В тексте колонки господин Гуцериев отмечает, что он ингуш по национальности, и назвал Кавказ местом «единства всех народов и религий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Гуцериев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Михаил Гуцериев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Все, кто причастен к событиям в аэропорту, должны нести заслуженное наказание, если свою бесценную свободу они превратили в произвол»,— написал бизнесмен. По его словам, беспорядки имеют «экономико-социальные последствия», поскольку региону потребуются деньги для восстановления аэропорта. Под удар, по словам Михаила Гуцериева, попала и туристическая отрасль Дагестана, в которую вложили «огромные средства».

В колонке господин Гуцериев написал, что на Кавказе евреи веками жили «рука об руку» с дагестанцами, кабардинцами, осетинами и другими народами. Регион, по его словам, всегда оставался «зоной толерантности и мира». Об антисемитизме местные жители слышали в основном «от приехавших из других регионов родственников, газетных статей и книг», добавил Михаил Гуцериев. У России, по мнению миллиардера, «нет будущего без межнационального и межконфессионального согласия».

Вечером 29 октября толпа протестующих прорвалась в международный аэропорт Махачкалы и проникла на взлетную полосу. В сети опубликованы видео, на которых участники беспорядков проводили «досмотр» паспортов у прибывших пассажиров с целью найти среди них израильтян. Управление следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ). Под административный арест помещены 15 задержанных, двоим назначены 60 часов обязательных работ.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Дагестан вне подозрений».

Петр Бузлаев