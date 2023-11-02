«РИА Новости»: Алла Пугачева вернулась в Россию

Певица Алла Пугачева вернулась в Россию через Псков. Ее муж, шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), певицу не сопровождает, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Других подробностей собеседник агентства не приводит.

Алла Пугачева уехала из России после ввода российских войск на Украину. 18 сентября 2022 года она опубликовала пост, в котором раскритиковала российскую военную операцию на Украине и попросила признать ее иностранным агентом в знак поддержк Максима Галкина (признан иностранным агентом). В октябре госпожа Пугачева сообщила, что уехала из России в Израиль. Максим Галкин покинул Россию вместе со своей женой. В сентябре прошлого года господина Галкина включили в реестр иноагентов.

3 мая певица прилетела в Москву, чтобы посетить церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным. 12 мая директор Аллы Пугачевой сообщила, что певица вновь уехала из России.

Эрдни Кагалтынов