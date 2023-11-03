На Орловщине разыгрывают право на пользование железнорудным месторождением

Федеральное агентство по недропользованию объявило аукцион по передаче права на пользование Новоялтенским железнорудным месторождением в Орловском области. Начальная цена контракта составляет 317,5 млн руб. Согласно аукционной документации, контракт может быть заключен только с компанией, зарегистрированной в Чечне после 1 декабря 2021 года.

Также в условиях тендера сказано, что уставный капитал общества на 1 января 2023 года должен составлять от 100 тыс. руб. и быть фактически оплачен. Кроме того, у нее должно быть соглашение о социально-экономическом взаимодействии с Чечней на сумму не менее 1 млрд руб., а также аналогичный документ о совместной работе с Орловской областью на сумму не менее 1 млн руб. Помимо прочего, необходим план реализации мероприятий по использованию «снятого плодородного слоя почвы черноземов в границах Новоялтинского месторождения».

Заявки можно подавать до 27 ноября. Итоги будут подведены 18 декабря.

Проект планируется реализовать в рамках научно-производственного кластера «Спецстали с заданными свойствами» в сферах металлургии и машиностроения на территориях Орловской области и Чечни. Строительство горно-металлургического комбината предусматривается на базе Новоялтинской залежи железной руды в Орловской области, а высокотехнологичного машиностроительного кластера — на территории Чечни.

Производственные мощности по переработке железной руды на базе Новоялтенского железнорудного месторождения могут составить до 5 млн т в год, производство высококачественных специализированных сталей — до 250 тыс. т в год, количество рабочих мест — около 3,5 тыс., общий объем инвестиций — около 150 млрд руб.

Подробнее об этом проекте — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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