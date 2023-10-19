За Чечней не заржавеет

Правительство РФ начало готовить Новоялтинское месторождение железных руд в Орловской области к аукциону. Согласно специальным условиям аукциона, которые правительство распорядилось установить, лицензию на разведку и добычу на этом участке недр сможет получить только компания из Чеченской республики (ЧР), имеющая с ним и с Орловской областью соглашение о взаимодействии или инвестициях не менее чем на 1 млрд руб. Месторождение довольно небольшое по сравнению с другими, уже разрабатывающимися месторождениями Курской магнитной аномалии, поэтому на общий баланс производства железных руд разработка не сильно повлияет, считают эксперты. Особые требования к участникам аукционов по другим месторождениям уже не раз были предметом судебного обжалования в Верховном суде по мотиву создания дискриминационных условий, напоминают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О том, что вскоре право пользования Новоялтинским месторождением железных руд в Орловской области может быть выставлено на аукцион, стало известно из недавно опубликованного распоряжения правительства РФ, подписанного премьером Михаилом Мишустиным. Согласно документу, речь идет о лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе из отходов недропользования. Специальные условия — регистрация участника на территории ЧР не позднее 1 декабря 2021 года, отсутствие недружественных иностранных учредителей, уставный капитал не менее 100 тыс. руб. и наличие соглашений с ЧР и Орловской областью о социально-экономическом взаимодействии или инвестиционной деятельности не менее чем на 1 млрд руб. каждое. Кроме того, участник должен иметь план использования снятого плодородного слоя почвы.

В Центрнедрах и правительствах ЧР и Орловской области не стали комментировать документ, сославшись на недостаток информации. В 2022 году правительство Чечни сообщало о переговорах с Орловской областью по созданию межрегионального научно-производственного кластера «Спецстали c заданными свойствами». Местные СМИ, цитируя министра промышленности и энергетики ЧР Адама Хакимова, рассказывали, что создавать кластер планируется на базе Новоялтинского месторождения: «На территории Орловской области мы будем строить горно-обогатительный комбинат, а на территории ЧР — металлургический завод, где планируем создать до 7 тыс. рабочих мест». Инвестор не назывался.

Знакомый с ситуацией источник рассказал «Ъ-Черноземье», что ЧР давно интересовалась месторождением, но стоимость была слишком высока. Однако летом разовый платеж за пользование недрами Новоялтинского месторождения снизился с 3,5 млрд руб. до 600 млн руб., сообщали в правительстве региона со ссылкой на главу Минприроды России Александра Козлова. Это связано с изменением на федеральном уровне методики расчета разового платежа за пользование недрами. Новые поправки также устанавливают возможность предоставления права пользования недрами единственному участнику аукциона.

В 2005 году Уральская горно-металлургическая компания (УГМК, лицензиат медно-никелевых месторождений в Воронежской области) заявляла, что «дочка» компании — ООО «Орловская горно-металлургическая компания» — займется геологоразведкой в Орловской области. Участники рынка тогда не исключали, что УГМК могут заинтересовать месторождения железной руды (например, Новоялтинское). Позже выяснилось, что возможность возведения ГОКа на базе месторождения рассматривает «Орелинвестпром», близкий к украинскому концерну «Энерго». Ни один из проектов так и не был реализован.

Новоялтинское месторождение — северная часть Курской магнитной аномалии. Месторождение, по данным на 2019 год, учитывается в нераспределенном фонде недр с запасами категорий А+В+С1 в количестве 117,6 млн т, С2 — 19,9 млн т и забалансовыми запасами 42,2 млн т. Запасы представлены богатыми гематит-сидерит-мартитовыми рудами коры выветривания со средним содержанием железа в руде 58,6%. Месторождение расположено в 70 км на юго-запад от Орла, разведано в 1958–1965 годах. Отработка месторождения предусматривалась подземным способом, но с развитием метода скважинной гидродобычи возможна организация добычи богатых рыхлых руд этим способом, следует из данных инвестпортала Орловской области.

Участники рынка и эксперты сошлись во мнениях, что аукцион будет инициирован по запросу конкретной компании, однако какой именно, предположить затруднились. «Месторождение небольшое. В нем 137 млн т железной руды. Например, в Лебединском (“Металлоинвест”) и Стойленском (НЛМК) в Белгородской области — 10 589 и 10 937 млн т соответственно, в Михайловском (“Металлоинвест”) в Курской — 12 130 млн т. Совсем другой порядок. Но в целом руды хорошие, поэтому если кто-то будет его разрабатывать — это неплохо. К тому же на общий баланс производства железных руд это несильно повлияет — при таком размере месторождения»,— заметил один из собеседников «Ъ-Черноземье», пожелавший остаться неназванным.

По его словам, если будущий лицензиат решит провести переоценку месторождения, это приведет к росту финансирования геолого-разведочных работ (ГРР) в ЦФО. Сейчас оно невелико: согласно представленным ФГБУ «ВИМС» в ходе форума недропользователей ЦФО в конце 2022 года данным, в 2021 году в ЦФО на ГРР было направлено 59 млн руб., по всей России — 58 млрд руб. Инвестиции в ГРР были значительными в 2013-2017 годы, когда УГМК проводила ГРР на воронежских медно-никелевых месторождениях. Только в 2015-2016 годах на ГРР и на природоохранные мероприятия УГМК направила около 2 млрд руб.

Закон «О недрах» позволяет правительству установить спецтребования к участникам аукциона на право недропользования «в целях реализации документов стратегического планирования и соблюдения социальных, экономических, экологических и других интересов населения, проживающего на соответствующей территории», напомнила руководитель антимонопольной практики ЮК «Центральный округ» Анна Кононова. «Подобные распоряжения с особыми требованиями к участникам аукционов по другим месторождениям уже не раз были предметом судебного обжалования в Верховном суде по мотиву создания дискриминационных условий. Однако с точки зрения антимонопольного законодательства нарушений нет: законом предусмотрено широкое усмотрение правительства для установления требований к участникам аукциона, что и реализуется на практике»,— заключила эксперт.

Мария Старикова