Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело из-за строительства ЖК у братской могилы в Воронеже

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя воронежского ведомства Ивану Ковалеву возбудить уголовное дело в связи с жалобами жителей облцентра на строительство жилкомплекса «Городские сады» «в непосредственной близости» от братской могилы №16 на улице Ломоносова,166. Об этом сообщили в ведомстве. Господин Бастрыкин также поручил господину Ковалеву доложить о ходе расследования уголовного дела.

Согласно жалобе горожан, оставленной в соцсетях СКР, стройка ведется рядом с местом захоронения более 200 человек, погибших в годы Великой Отечественной войны, поскольку девелопер якобы не провел обследование участка перед началом возведения ЖК. Также они утверждают, что на земле располагалась вековая дубрава, большая часть которой якобы уничтожена. Обращения в органы местного самоуправления, по словам жителей облцентра, результата не дали.

«Городские сады» возводит ООО «СЗ Квартал-2» — структура Воронежской девелоперской компании (ВДК, входит в группу компаний Евгения Хамина). Речь идет о первой очереди ЖК. Согласно данным портала «Дом.РФ», ее сдача запланирована на четвертый квартал 2024 года. Первая очередь будет представлять собой кирпичные дома высотой 20 этажей. Общая жилая площадь составит 23,3 тыс. кв. м, или 387 квартир; 54% из них уже распродано. Предусмотрено также обустройство одной детской и одной спортивной площадки, велосипедных дорожек, трех площадок для сбора мусора.

Представители ВДК ранее не раскрыли «Ъ-Черноземье» объем вложений, однако рассказали, что при подготовке к строительству девелопер провел необходимые исследования участка для получения разрешения на проведение работ: «Территория была предварительно обследована на предмет выявления санитарных и боевых захоронений воинов, погибших при защите Отечества, а также наличия взрывоопасных предметов времен ВОВ с целью их обнаружения и обезвреживания».

Также в ВДК ранее заявили, что застройщик провел историко-культурную экспертизу для определения наличия или отсутствия объектов, обладающих исторической или культурной ценностью. В результате был разработан проект зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила №16».

Ранее стало известно, что на территории братской могилы №16 может быть организована особо охраняемая природная территория.

Алина Морозова

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