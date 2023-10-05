Территорию братской могилы в Воронеже могут признать особо охраняемой

Особо охраняемую природную территорию (ООПТ) могут организовать на участке улицы Ломоносова в Воронеже, где расположена братская могила №16. С таким предложением в областной департамент природных ресурсов и экологии обратились местные жители, сообщили в ведомстве.

В департаменте «всецело поддержали идею организации ООПТ» и направили землепользователю обращение «о возможности формирования природного объекта на участке».

Ранее местные жители пожаловались главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на возведение жилкомплекса «Городские сады» «в непосредственной близости» от братской могилы. По словам горожан, строители в ходе работ якобы находят останки советских солдат и не перезахоранивают их. Обращения в органы местного самоуправления результатов не дают, уточняется в жалобе.

«Городские сады» возводит ООО «СЗ Квартал-2» — структура Воронежской девелоперской компании (ВДК, входит в группу компаний Евгения Хамина). Сотрудники ВДК рассказали «Ъ-Черноземье», что при подготовке к строительству девелопер провел необходимые обследования земельного участка для получения разрешения на проведение работ: «Территория была предварительно обследована на предмет выявления санитарных и боевых захоронений воинов, погибших при защите Отечества, а также наличия взрывоопасных предметов времен ВОВ с целью их обнаружения и обезвреживания».

Кроме того, в ВДК заявили, что застройщик провел историко-культурную экспертизу для определения наличия или отсутствия объектов, обладающих исторической или культурной ценностью. В результате был разработан проект зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила №16».

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Алина Морозова

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