В России второй регион ввел наказание за склонение к абортам

Законодательное собрание Тверской области приняло закон «О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности», сообщается на сайте регионального парламента. До этого такую меру наказания ввели в Мордовии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Инициатива была предложена губернатором Игорем Руденей. По его мнению, закон будет способствовать повышению рождаемости и противодействовать «информационным угрозам семье, отцовству, материнству и детству».

За «склонение» к аборту физлиц будут штрафовать на 5 тыс. руб., должностных лиц — на сумму до 50 тыс. руб., юрлиц — на сумму до 200 тыс. руб. Склонение, как указывается в документе,— это принуждение беременной женщины к аборту путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований.

Первым субъектом федерации, который ввел ответственность за склонение к абортам, стала Мордовия. Для физлиц предусмотрены штрафы от 5 до 10 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Аналогичный закон хотят принять в Тамбовкой области и Татарстане.

В конце октября в Госдуме обсудили предложения по ужесточению практики абортов: парламентарии предложили вести письменное согласие мужчины на аборт при зарегистрированном браке, а в случае беременности несовершеннолетней девушки — согласие родителя или опекуна. Кроме того, одним из предложений было ограничить срок для проведения аборта с 12 до 8 недель беременности.

По данным Минздрава, за десять лет число абортов сократилось более чем в два раза. По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, больше всего аборты по ОМС делают в Свердловской области, Москве, Красноярском крае, Московской области и Башкирии.

Анастасия Ларина