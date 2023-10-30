Свердловская область заняла первое место в России по числу абортов

В Свердловской области за восемь месяцев 2023 года сделали более 14 тыс. абортов. Об этом заявил зампредседателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ольга Царева. Это рекордный показатель среди всех регионов России.

В целом в России за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) в указанный период было сделано 184,5 тыс. абортов. Это почти на 5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. «Больше всего абортов в системе ОМС за указанный период было проведено в Свердловской области. На втором месте — Москва. Дальше — Красноярский край, Московская область и Республика Башкортостан»,— цитирует госпожу Цареву «Интерфакс».

Она добавила, что фонд выступает противником исключения абортов из системы ОМС.

На прошлой неделе в Госдуме прошел круглый стол на тему «Вопросы прерывания беременности. Законодательные аспекты». Депутаты пообещали внести поправки в законодательство, запрещающие, в частности, аборты в коммерческих клиниках. Ранее свердловские депутаты не поддержали запретительные законы в отношении абортов.

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