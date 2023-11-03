BMW увеличила продажи электромобилей на 93%

Сегодня немецкий автоконцерн BMW Group представил результаты своей деятельности за третий квартал и первые девять месяцев 2023 года. Общая выручка компании составила €38,4 млрд, что на 3,4% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль составила €2,9 млрд — это на 7,7% меньше, чем в третьем квартале прошлого года. Показатели в целом уложились в прогнозы аналитиков, однако компания сообщила, что на продажи и прибыль оказало негативное влияние некоторое сокращение продаж в Китае — на 1,8%. Тем не менее в третьем квартале BMW удалось увеличить маржу чистой прибыли до 9,8%, тогда как аналитики ожидали более скромных 9,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tatan Syuflana / AP Фото: Tatan Syuflana / AP

Существенный рост продаж BMW Group продолжает фиксировать в сегменте полностью электрических моделей (BMW и Mini). В третьем квартале было продано 93,9 тыс. электромобилей, что на 79,6% больше, чем годом ранее. А с начала года продажи полностью электрических моделей у BMW Group составили 246,9 тыс., что на 92,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Благодаря этому доля продаж полностью электрических моделей в общих продажах выросла с 8,9% в третьем квартале прошлого года до 15,1% сейчас.

Инвесторы позитивно отреагировали на квартальный отчет BMW Group: котировки компании в первые часы торгов выросли на 2%.

Евгений Хвостик