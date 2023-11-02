ВСУ 1 ноября атаковали Белгородскую область с помощью 141 боеприпаса, сбиты четыре БПЛА

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал информацию о нанесенных ВСУ ударах по гражданской инфраструктуре региона за 1 ноября. Под украинский огонь попали пять районов и городских округов, ранен один человек, разрушения выявлены в Шебекинском округе:

в Белгородском районе 31 снаряд и 31 граната выпущены по селу Щетиновка. Над селом Новая Деревня сбит один беспилотник (самолетного типа), над селом Солнцевка — два;

в Борисовском районе шесть артиллерийских мин разорвалось на окраине села Казачье-Рудченское;

в Валуйском округе 16 снарядов и 20 мин разорвались в селе Долгом;

в Грайворонском округе семь разрывов зафиксировано на окраине села Пороз, две артиллерийские мины попали по окраине села Заречье-Первое;

в Шебекинском округе по городу Шебекино выпустили четыре реактивных снаряда из «Града»: пострадавший мужчина остается в реанимации «в крайне тяжелом нестабильном состоянии». Разрушения выявлены на двух предприятиях, повреждены два автомобиля. В районе поселка Батрацкая Дача сбит БПЛА. По Новой Таволжанке пять раз выстрелили из танка и сбросили с беспилотника один осколочный боеприпас. Четыре разрыва снарядов и один сброс с беспилотника зафиксированы в Середе. Хутор Балки обстреляли пятью снарядами, село Муром и пункт пропуска «Шебекино» — пятью и тремя артиллерийскими минами соответственно.

Что происходит в Черноземье 2 ноября в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин