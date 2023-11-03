Из Ямала в Омск запустят два новых авиарейса в 2024 году

В 2024 году из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) запустят два новых рейса в Омск. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Субсидируемые перелеты будут выполняться из Надыма и Ноябрьска с 7 и 8 января. Из Надыма в Омск будут летать по понедельникам, а из Ноябрьска — по воскресеньям. Также со следующего года до трех в неделю увеличат число рейсов по действующим маршрутам из Салехарда и Нового Уренгоя в Омск.

Напомним, в период с января по сентябрь 2023 года пассажиропоток аэропортов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) составил более 1,5 млн человек.

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