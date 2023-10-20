Пассажиропоток аэропортов Ямала с начала года вырос на 8,4%

В период с января по сентябрь 2023 года пассажиропоток аэропортов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) составил более 1,5 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным департамента, пассажиропоток с начала года увеличился более чем на 120 тыс. человек (+8,4% к показателям аналогичного периода прошлого года). Отмечается, что за девять месяцев было выполнено 33,3 тыс. рейсов.

На Ямале работают семь аэропортов. Салехард, Надым, Тарко-Сале, Уренгой и Толька находятся в собственности округа. Аэропорт Новый Уренгой передан в концессию ООО «Уренгойаэроинвест». Ноябрьск — в частной собственности (филиал АО «Аэропорт Сургут»).

Напомним, в феврале Владимир Путин по видеосвязи открыл модернизированный пассажирский терминал аэропорта Нового Уренгоя. Его площадь составляет 19,6 тыс. кв. метров. Пропускная способность — 840 пассажиров в час. Пропускная способность багажной системы — 540 чемоданов в час, общая протяженность конвейерных лент — 356 метров. Аэровокзал оснащен 12 стойками регистрации и тремя телескопическими трапами. В марте президент присвоил аэропорту Надым имя Виктора Черномырдина.

Полина Хабарова

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