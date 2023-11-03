Палата представителей одобрила выделение помощи Израилю без упоминания Украины

Палата представителей США приняла республиканский план помощи Израилю на сумму $14,3 млрд. За законопроект проголосовали 226 членов нижней палаты, против — 196, сообщает Reuters. Законопроект не предусматривает помощь Украине.

В план помощи, одобренный Палатой представителей, включена поддержка израильской армии, в том числе выделение $4 млрд на закупку израильских систем противовоздушной обороны «Железный купол» и «Праща Давида» и $1,2 млрд на разработку системы «Железный луч».

Президент США Джо Байден ранее заявлял, что наложит на закон вето, если в нем не будет статей расходов на Украину. Чак Шумер, лидер демократического большинства в Сенате, заявил, что не будет выносить законопроект на голосование, передает агентство.

Ранее Джо Байден просил Конгресс выделить $106 млрд для финансирования помощи Украине, Израилю, Тайваню, а также заложить деньги на строительство защитной стены на границе с Мексикой. Большая часть этих средств — $61,4 млрд — должна пойти на поддержку Украины.

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