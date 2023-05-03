Певица Алла Пугачева прилетела в Москву, сообщила ТАСС ее помощница Елена Чупракова. Певица уехала из России после начала спецоперации и проживает в Израиле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алла Пугачева

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Алла Пугачева

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На вопрос о том, посетит ли Алла Пугачева запланированное на 6 мая прощание с модельером Валентином Юдашкиным, который умер вчера, 2 мая, Елена Чупракова ответила: «Я пока у нее даже не спрашивала еще». Других деталей приезда певицы она не уточнила.

Алла Пугачева покинула Россию в марте 2022 года, а в августе ненадолго вернулась в Москву. В сентябре ее мужа Максима Галкина признали иностранным агентом. 18 сентября Алла Пугачева опубликовала пост, в котором раскритиковала военную операцию на Украине и попросила признать ее иноагентом в знак поддержки мужа. В октябре она сообщила, что уехала из России в Израиль.

В начале октября 2022 года песни Аллы Пугачевой убрали из плейлиста «Русского радио» и других станций «Русской медиагруппы». К концу ноября исполнительница свернула всю свою широкую предпринимательскую деятельность в России.

Лусине Баласян