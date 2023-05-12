Пугачева уехала из России после похорон Юдашкина

Певица Алла Пугачева уехала из России, сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на ее директора Елену Чупракову. Других подробностей не приводится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алла Пугачева перед церемонией прощания с Валентином Юдашкиным

Фото: АГН «Москва» Алла Пугачева перед церемонией прощания с Валентином Юдашкиным

Фото: АГН «Москва»

Алла Пугачева уехала из России после ввода российских войск на Украину. 18 сентября 2022 года она опубликовала пост, в котором раскритиковала российскую военную операцию на Украине и попросила признать ее иноагентом в знак поддержки мужа Максима Галкина (признан иностранным агентом). В октябре госпожа Пугачева сообщила, что уехала из России в Израиль.

3 мая госпожа Пугачева приехала в Москву. 6 мая она посетила церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным, который умер накануне.

Олеся Павленко