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Пугачева уехала из России после похорон Юдашкина

Певица Алла Пугачева уехала из России, сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на ее директора Елену Чупракову. Других подробностей не приводится.

Алла Пугачева перед церемонией прощания с Валентином Юдашкиным

Алла Пугачева перед церемонией прощания с Валентином Юдашкиным

Фото: АГН «Москва»

Алла Пугачева перед церемонией прощания с Валентином Юдашкиным

Фото: АГН «Москва»

Алла Пугачева уехала из России после ввода российских войск на Украину. 18 сентября 2022 года она опубликовала пост, в котором раскритиковала российскую военную операцию на Украине и попросила признать ее иноагентом в знак поддержки мужа Максима Галкина (признан иностранным агентом). В октябре госпожа Пугачева сообщила, что уехала из России в Израиль.

3 мая госпожа Пугачева приехала в Москву. 6 мая она посетила церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным, который умер накануне.

Олеся Павленко

Фотогалерея

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным

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Модельера похоронили на Троекуровском кладбище

Модельера похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Телеведущий Леонид Якубович на церемонии прощания

Телеведущий Леонид Якубович на церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Артистка Клара Новикова

Артистка Клара Новикова

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Эксперт моды Эвелина Хромченко (справа)

Эксперт моды Эвелина Хромченко (справа)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Артист Владимир Винокур

Артист Владимир Винокур

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Люди несут траурный венок

Люди несут траурный венок

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Коллекционер Лариса Леонтьефф

Коллекционер Лариса Леонтьефф

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Пришедшие на церемонию прощания

Пришедшие на церемонию прощания

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Художественный руководитель Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина

Художественный руководитель Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Стилист Сергей Зверев

Стилист Сергей Зверев

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели (в центре)

Исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

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Певец Олег Газманов

Певец Олег Газманов

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Сенатор Владимир Кожин (в центре)

Сенатор Владимир Кожин (в центре)

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Композитор Александр Розенбаум

Композитор Александр Розенбаум

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Певица Наташа Королева

Певица Наташа Королева

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Актер Владимир Машков

Актер Владимир Машков

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Певец Марк Тишман

Певец Марк Тишман

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Художник Никас Сафронов

Художник Никас Сафронов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Композитор Аркадий Укупник с супругой Натальей

Композитор Аркадий Укупник с супругой Натальей

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Певица Таисия Повалий

Певица Таисия Повалий

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Автомобиль, на котором приехала певица Алла Пугачева

Автомобиль, на котором приехала певица Алла Пугачева

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Певица Елена Север с сыном Юрием Киселевым

Певица Елена Север с сыном Юрием Киселевым

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Председатель Общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена

Председатель Общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Режиссер Александр Стриженов с супругой

Режиссер Александр Стриженов с супругой

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Балерина Анастасия Винокур

Балерина Анастасия Винокур

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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Модельера похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Телеведущий Леонид Якубович на церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Артистка Клара Новикова

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Эксперт моды Эвелина Хромченко (справа)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Артист Владимир Винокур

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Люди несут траурный венок

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Коллекционер Лариса Леонтьефф

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Пришедшие на церемонию прощания

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Художественный руководитель Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Стилист Сергей Зверев

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Певец Олег Газманов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сенатор Владимир Кожин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Композитор Александр Розенбаум

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Певица Наташа Королева

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актер Владимир Машков

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Певец Марк Тишман

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Художник Никас Сафронов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Композитор Аркадий Укупник с супругой Натальей

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Певица Таисия Повалий

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Автомобиль, на котором приехала певица Алла Пугачева

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Певица Елена Север с сыном Юрием Киселевым

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Председатель Общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Режиссер Александр Стриженов с супругой

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Балерина Анастасия Винокур

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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