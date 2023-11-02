«Динамо» не ошиблось путем

На групповом этапе «Фонбет» Кубка России по футболу состоялись заключительные матчи. В квартете В «Ростов», обыграв «Урал» — 2:1, занял второе место и вышел в play-off «Пути Российской премьер-лиги». Екатеринбуржцы продолжат выступление в четвертьфинале «Пути регионов», как и «Краснодар», который со второго на третье место вытеснило «Динамо». Московский клуб в последнем туре победил «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:1 и опередил кубанцев в группе D по дополнительным показателям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Из трех заключительных матчей шестого тура группового этапа Кубка России один уже можно было назвать товарищеским, так как ЦСКА и «Оренбург» досрочно гарантировали себе участие в play-off «Пути РПЛ». Ну разве что армейцев немного мотивировало желание все-таки попасть туда с первого, а не второго места в группе А. Оренбуржцы же выставили второй состав, дав отдохнуть практически всем своим лидерам.

Впрочем, игра неожиданно получилась достаточно боевой. ЦСКА не удавалось вскрыть оренбургскую оборону, пока умеющий пофинтить Аббосбек Файзуллаев не заставил сфолить на себе в штрафной площади Николая Титкова. Федор Чалов реализовал пенальти, но в рядах гостей тоже нашелся технарь — Эмирджан Гюрлюк, который в одиночку и весьма эффектно соорудил ответный гол. И все же перед перерывом хозяева повели 2:1, когда Антон Заболотный продемонстрировал завидную ловкость. После падения в единоборстве с защитником он мгновенно среагировал на скидку Келлвена и, вскочив на ноги, головой переправил мяч в сетку.

Окончательно исход этого противостояния предрешил Чалов в середине второго тайма, когда Файзуллаев обокрал зазевавшегося центрального защитника «Оренбурга» Ренато Гойковича и отдал партнеру пас фактически на пустые ворота. ЦСКА одержал победу 3:1 и с 11 очками финишировал первым в группе. Столько же набрал южноуральский клуб, но он проиграл красно-синим обе личные встречи.

В матче «Динамо» с «Нижним Новгородом» результат интересовал только москвичей, которые не хотели оказаться в так называемой нижней части турнирной сетки play-off и идти к кубковому трофею опасным «Путем регионов», где в отличие от «Пути РПЛ» не работает система с двойным выбыванием и первое же поражение приводит к вылету. А вот их соперник уже абсолютно ни на что не претендовал, став четвертым лишним в группе D. При этом бело-голубым нужна была чистая, трехочковая победа, чтобы при равенстве набранных баллов отодвинуть «Краснодар» со второго места на третье.

Однако счет открыли немотивированные нижегородцы, у которых блеснул индивидуальным мастерством Эдгар Севикян. Полузащитник гостей легко разобрался внутри штрафной с Хорхе Карраскалем и закрутил мяч в ворота из-под Сергея Паршивлюка. Правда, динамовцы тут же восстановили равенство, когда Константин Тюкавин удачно подставился под прострел Карраскаля. А вскоре колумбиец снова подыграл Тюкавину, но на сей раз «Нижний» выручили голкипер Иван Кукушкин и штанга. С другой стороны, опасность возникала и у ворот Антона Шунина, которому в двух эпизодах помогла перекладина. Особенно красивым был удар в каркас Ильи Кухарчука. И еще отличный момент упустил Николоз Кутателадзе под конец первого тайма.

Во втором тайме «Динамо» по-прежнему балансировало на тонкой грани между победой и поражением. Да, Кукушкин спас «Нижний», когда Федор Смолов коварно пробил с рикошетом, но и Севикян убегал один на один с Шуниным, да почему-то забыл ударить. Потом Смолов попробовал пробить на силу и угодил в крестовину. А самый убойный момент загубил Тюкавин, которого Денис Макаров вывел на открытые ворота, но Никита Каккоев подстраховал отыгранного вратаря и закрыл их собственным телом. У нижегородцев же чуть-чуть промахнулся из выгодной ситуации Александр Трошечкин.

Москвичи постепенно полностью завладели инициативой и конкретно насели на ворота гостей. На последних минутах игра и вовсе переместилась в штрафную Кукушкина. И когда уже показалось, что основное время закончится вничью, у Даниила Фомина наконец-то прошла точная подача на Ярослава Гладышева, который ударом головой принес хозяевам драматичную победу — 2:1. Тем самым «Динамо» с 11 очками обставило «Краснодар» благодаря преимуществу по личным встречам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Следующая фотография 1 / 3 Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

По-настоящему принципиальный характер имел матч «Ростова» и «Урала», которые спорили за второе место в группе В и определяли, кто из них пойдет дальше «Путем РПЛ», а кто отправится в «Путь регионов». У обеих команд было по восемь очков, поэтому их устраивала любая победа. При этом главный тренер ростовчан Валерий Карпин пропускал игру из-за дисквалификации, да и от кубковой ротации состава они не отказались.

Первыми вполне могли забить екатеринбуржцы — в частности, когда дважды бил по воротам Александр Юшин. Но все-таки это сделали хозяева, которые очень активно провели концовку первого тайма. Дважды был близок к голу Иван Комаров, причем в одном случае все арбитры, в том числе на VAR, проглядели явный пенальти, когда Кики заблокировал удар молодого ростовчанина рукой. Кроме того, гостей простил Николай Комличенко, а отличился на 45-й минуте Виктор Мелехин. Центральный защитник пришел в чужую штрафную на выброс аута и не прогадал. Комличенко поборолся вверху и скинул мяч Мелехину, который действовал в завершении как заправский нападающий.

Пропустив, что называется, в раздевалку, «Урал», кажется, лишь еще больше разозлился. И в дебюте второго тайма футбольный шедевр выдал Гильерме Шеттине. Бразилец подхватил мяч на чужой половине поля, протащил его почти до штрафной и зарядил в «девятину». Что любопытно, чуть ранее судьи отменили гол Шеттине, который действительно находился в офсайде. Но сравняв счет, екатеринбуржцы слишком рано выдохнули и снова утратили контроль над игрой. Как следствие, Комличенко замкнул фланговую передачу Даниила Уткина. А затем Мохаммад Мохеби мог увеличить разницу, если бы не сейв вратаря Алексея Мамина. Хотя хозяевам в итоге хватило и минимального перевеса — 2:1. Тем более что у «Урала» на 84-й минуте был удален защитник Егор Филипенко.

Таким образом, в четвертьфинале «Пути РПЛ» сыграют ЦСКА, «Оренбург», «Локомотив», «Ростов», «Зенит», «Балтика», «Спартак» и «Динамо». В четвертьфинале «Пути регионов» от премьер-лиги выступят «Сочи», «Урал», «Ахмат» и «Краснодар». Их оппонентами в нижней сетке play-off Кубка России будут четыре представителя первой лиги, прошедшие отбор непосредственно через «Путь регионов». Это «СКА-Хабаровск», московская «Родина», «Химки» и астраханский «Волгарь».

Александр Ильин