ЦСКА и «Динамо» вышли в плей-офф Кубка России по футболу

Московский ЦСКА обыграл «Оренбург» со счетом 3:1 в матче группы A Кубка России по футболу и вышел в плей-офф «Пути РПЛ» турнира. Московское «Динамо» в матче группы D одержало победу над «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:1 и также вышло в плей-офф «Пути РПЛ».

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Матч ЦСКА с «Оренбургом» прошел в Москве. Дублем в игре отметился Федор Чалов, забивший на 35-й и 74-й минутах. Третий гол ЦСКА забил Антон Заболотный (42). За «Оренбург» гол забил турецкий нападающий Эмирджан Гюрлюк (37).

По итогам встречи ЦСКА занял первое место с 11-ю очками. «Оренбург» также набрал 11 очков, но занял с учетом разницы забитых и пропущенных второе место. Он также вышел в плей-офф Кубка России. Далее разместились «Сочи» (8 очков), который попал плей-офф «Пути регионов» и воронежский «Факел» (6).

Встреча «Динамо» и «Пари НН» прошла в Москве на «ВТБ Арене». Голы за столичную команду в матче забили Константин Тюкавин (16-я минута) и Ярослав Гладышев (90+3). За гостей голом отметился Эдгар Севикян (13).

В группе D помимо «Динамо», набравшего 11 очков, в плей-офф также вышел московский «Спартак», который набрал 12 очков. Попавший на третье место «Краснодар» (11) вышел в плей-офф «Пути регионов». На четвертом месте из турнира выбывает «Пари НН» (2).

В плей-офф «Пути РПЛ» также вышли московский «Локомотив», петербургский «Зенит», калининградская «Балтика» и «Ростов». В плей-офф «Пути регионов» также вышли екатеринбургский «Урал» и грозненский «Ахмат». В «Пути регионов» также сыграют «СКА-Хабаровск», московская «Родина», «Химки» и астраханский «Волгарь».

Эрдни Кагалтынов