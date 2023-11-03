МГТУ им. Баумана займется разработкой «Джихад-машин» по инициативе Кадырова

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана займется разработкой конструкторской документации «Джихад-машины». Об этом сообщил министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов. Ранее власти республики предложили Минпромторгу РФ наладить производство боевой машины.

Как сообщил ТАСС Адам Хакимов, соглашение с МГТУ им. Баумана подписано в рамках поручения главы Чечни Рамзана Кадырова. Планируется создать легкую маневренную боевую машину для нужд спецоперации.

«И в рамках этого соглашения они на себя взяли разработку конструкторской документации. В дальнейшем мы у себя в республике будем ее масштабировать»,— рассказал господин Хакимов.

Инициатива о создании «Джихад-машины» обсуждалась 19 января нынешнего года во время рабочих встреч руководства Минпромторга РФ с премьер-министром Чечни Муслимом Хучиевом и Адамом Хакимовым. Военные «Джихад-машины» предлагалось выпускать на заводе ООО «Чеченавто». На базе предприятия, как сообщалось, также планируется создать центр по ремонту и обслуживанию военной техники.

Лусине Баласян