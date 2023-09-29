ФК «Урал» в гостях сыграл вничью с «Ростовом», продлив серию без побед до пяти матчей

Футбольный клуб «Урал» в матче десятого тура «Мир» Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с «Ростовом». Игра проходила в Ростове и закончилась со счетом 2:2 (1:2), что продлило серию «Урала» без побед в чемпионате России до пяти матчей.

В самом начале матча свой первый гол за уральский клуб оформил Гильерме Шеттине, забив после розыгрыша углового. Он стал первым бразильцем, отличившимся за «Урал» в чемпионате России.

Разрыв в счете увеличил полузащитник «Урала» Андрей Егорычев, пробив после скидки головой Эрика Бикфалви.

В середине первого тайма защитник «Ростова» Максим Осипенко реализовал пенальти, а в начале второго тайма счет стал равным: фулбек ростовчан Илья Вахания пробил с острого угла и мяч от защитника «Урала» Артема Мамина зашел в ворота.

На 79 минуте уральский клуб остался в меньшинстве — Андрей Егорычев совершил «фол последней надежды».

ФК «Урал» после ничьи поднялся на седьмую строчку в чемпионате России, набрав 15 очков.

Матч одиннадцатого тура чемпионата России «Урал» проведет дома: 7 октября сыграет с московским «Локомотивом».

Виталий Красиков

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