Блинкен об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ: это шаг в неверном направлении

Госсекретарь Энтони Блинкен прокомментировал отказ России от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По его словам, это «шаг в неверном направлении», который может подорвать доверие к международному режиму контроля над вооружениями. Заявление господина Блинкена опубликовано на сайте Госдепартамента США.

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Фото: Jonathan Ernst/Pool, Reuters Энтони Блинкен

Фото: Jonathan Ernst/Pool, Reuters

«Мы продолжим подчеркивать безответственность недавней риторики России в отношении взрывных испытаний ядерного оружия и ДВЗЯИ. Это продолжает тревожные и ошибочные попытки Москвы повысить ядерные риски и усилить напряженность»,— говорится в заявлении госсекретаря.

Сегодня, 2 ноября, Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. 5 октября в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент отмечал, что в отличие от США Россия ратифицировала запрет на испытание ядерного оружия. На следующий день спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что совет обсудит отзыв ратификации договора. Россия подписала ДВЗЯИ, запрещающий все виды ядерных взрывов, в 1996 году, а в 2000-м ратифицировала.

Подробнее о диалоге США и России по контролю над вооружениями — в публикации «Ъ» «Ответно-встречным курсом».