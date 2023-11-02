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Коммерсантъ FM
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Экстремисты остались без сладкого

У группы Рината Ахметова в России конфисковали кондитерский актив

В России впервые конфисковали крупное предприятие — кондитерское производство АО «Конти-Рус» — в связи с тем, что его акции принадлежали гражданам Украины, в том числе родственнице Рината Ахметова и его партнерам, которые выступают спонсорами украинских вооруженных формирований. Для этого Генпрокуратура добилась в суде признания бенефициаров «Конти-Рус» экстремистами, деятельность которых была запрещена.

Фото: Игорь Иванов, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванов, Коммерсантъ

Ленинский райсуд Курска в четверг в закрытом режиме полностью удовлетворил иск заместителя генпрокурора Игоря Ткачева, ответчиками по которому являлись влиятельные украинские бизнесмены и политики — Ринат Ахметов, Борис Колесников (бывший вице-премьер Украины) и Сергей Кий, родственники покойного авторитетного предпринимателя Жигана Такташева, а также целая группа офшорных компаний.

Источники “Ъ” в Генпрокуратуре рассказали, что, надзирая за противодействием экстремизму, сотрудники ведомства установили «объединение лиц», в котором состоят ответчики.

Идеологические и имущественные интересы последних «имеют ярко выраженный антироссийский характер», полагают в надзоре, отмечая, что они активно поддерживают геноцид населения ДНР и ЛНР, а также финансируют осуществляющие его вооруженные формирования Украины. Так, фонд выходца из Донецка Бориса Колесникова под видом благотворительности «осуществляет продовольственное и материально-техническое обеспечение украинских силовых структур», заодно призывая граждан России повлиять на политическое руководство страны для прекращения специальной военной операции. В свою очередь, компания «Систем Кэпитал Менеджмент», основателем и акционером которой является уроженец Донецка Ринат Ахметов, согласно информации, опубликованной на ее же сайте, предоставила украинским военным дроны, автомобили, бронежилеты, прицелы, тепловизоры и прочее на сумму более $175 млн. Основными их получателями оказались подразделения «Азов» нацгвардии Украины, признанные по иску Генпрокуратуры Верховным судом террористическими и запрещенными в РФ. Спонсором подразделений нацгвардии и ВСУ выступает и фонд Рината Ахметова, созданный им в 2005 году. Все это, по данным Генпрокуратуры, свидетельствует о том, что деятельность господ Ахметова, Колесникова и связанных с ними лиц является экстремистской и направлена в том числе на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации. В группу Ахметова и Колесникова надзор включил бывших депутатов Верховной рады Украины Сергея Кия и Юрия Черткова, родственников покойного главы ФК «Шахтер» Жигана Такташева, к которым отошли его активы, а также племянницу господина Ахметова Татьяну Ахметову-Айдарову, «которая выступает куратором его бизнес-интересов в различных коммерческих проектах, в том числе реализуемых на территории Российской Федерации».

Среди них оказалось АО «Конти-Рус», специализирующееся на выпуске пищевой продукции. Стоимость активов предприятия, по подсчетам надзора, составляет не менее 10 млрд руб., а выручка — более 15 млрд руб.

При этом акционерами компании являлись господа Ахметова-Айдарова, Кий и Чертков (им принадлежало по 9,9% акций), Ренат, Эльмира и Раиса Такташевы (по 2,5% и 5%), а также Beaufon Investments Limited (24,9%), Epiate Limited (24,9%), Quardy Business Ltd (9,9%) и Konti Confectionary Limited (0,014%), зарегистрированные на Кипре и Виргинских островах. Бенефициаром офшоров считается Борис Колесников.

Как расследовали дело о финансировании структурами Рината Ахметова «Азова» и других силовиков

Нахождение под их контролем целой группы компаний, входящих в АО, «укрепляет материальную самостоятельность, функциональную дееспособность и организационную стабильность» участников незаконного объединения, а «в целом создает благоприятные условия для существования и реализации экстремистских планов». Кроме того, формируемое в России «благополучие» позволяет экстремистам высвобождать на территории Украины свои активы и тратить их на борьбу с Российской Федерацией, где им предоставлена возможность вести коммерческую деятельность и извлекать прибыль, говорится в иске.

Заявление было удовлетворено в полном объеме, а решение обращено к немедленному исполнению. В соответствии с судебным решением, деятельность объединения господ Ахметова и Колесникова была запрещена на территории России как экстремистская. Акции предприятий обращены в доход государства. При этом суд по требованию прокуроров обязал менеджмент «Конти-Рус» обеспечить работу входящих в нее юридических лиц, выполнение ими договорных обязательств и осуществление ими всех обязательных выплат, включая зарплаты рабочим, пенсионные и налоговые отчисления.

Бывшие бенефициары деньги из Курска уже не получат.

АО «Конти-Рус» создано на базе ЗАО «Кондитер-Курск», которое было приобретено украинской группой «Конти» в 2004 году (см. “Ъ” от 16 марта 2004 года). Сегодня, по данным компании, «Конти-Рус» включает три фабрики в Курске и Иваново мощностью более 130 тыс. тонн кондитерских изделий в год. Портфель брендов содержит более 400 наименований, в том числе марки Bonjour, «Золотая лилия», Timi и «Супер-Контик».

Согласно СПАРК, с сентября 2018 года по апрель 2023 года «Конти-Рус» также владела 19,9% липецкого производителя шоколадных конфет КЦ «Мерлетто». Сегодня, по данным СПАРК, эта доля принадлежит ООО «Кэндимакс», которое через ООО «Мерлетто Капитал» владеет остальными 80,1% КЦ «Мерлетто». В «Кэндимаксе» по 50% у Василия Иващенко и Елены Симаненко. На конец 2022 года госпожа Симаненко входила в совет директоров «Конти-Рус», сказано в отчетности компании. Господа Иващенко и Симаненко также входили в число ответчиков, их активы были обращены в доход государства.

Оперативно получить комментарии представителей ответчиков “Ъ” не удалось.

Николай Сергеев, Анатолий Костырев

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