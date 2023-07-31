Украинским террористам помогли из России

Как стало известно «Ъ», по ходатайству СКР арестованы российские активы украинского миллиардера Рината Ахметова. Произошло это в рамках уголовного дела о финансировании бизнес-структурами предпринимателя украинской армии. По версии следствия, олигарх помогал отрядам националистов на Донбассе, а после начала спецоперации деньги со счета входящей в его империю российской компании «Метинвест Евразия» шли на нужды ВСУ, включая признанное террористическим подразделение «Азов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Украинский предприниматель Ринат Ахметов

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ Украинский предприниматель Ринат Ахметов

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

Уголовное дело по факту финансирования терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) структурами украинского бизнесмена Рината Ахметова расследуется в России с сентября 2020 года. Оно находится в производстве управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР).

Из материалов дела следует, что с апреля 2022 года неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров компании SCM Holdings Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, спонсировали украинскую армию и отряды националистов, включая подразделение нацгвардии «Азов» (признано в РФ террористическим и запрещено).

При этом стоит отметить, что единственным владельцем SCM Holdings Limited является украинский олигарх Ринат Ахметов. В империю одного из самых богатых в этой стране людей входят более 100 предприятий металлургической и горнодобывающей отраслей, предприятия электроэнергетического и аграрного комплекса, медиахолдинги, банки и проч.

Как полагает следствие, спонсирование структурами Рината Ахметова терроризма осуществлялось в том числе и за счет средств, поступавших из России.

Речь в деле идет о десятках миллионов рублей, перечисленных зарегистрированной в Москве компанией «Метинвест Евразия» — сбытовой структурой украинской горно-металлургической группы «Метинвест», которая и выступает ее единственным учредителем. Последняя, в свою очередь, также входит в холдинг SCM.

Как установили следователи, деньги с расчетного счета московского ООО «Метинвест Евразия» переводились в Первый международный украинский банк. Его конечным бенефициаром является все тот же Ринат Ахметов. Следствие склоняется к версии, что именно по его указанию кредитное учреждение спонсировало как украинскую армию, так и националистические батальоны.

В связи с этим следствие обратилось в Басманный райсуд Москвы с ходатайством об аресте активов российской «дочки» «Метинвеста» для обеспечения исполнения приговора «в части возможной конфискации денег, ценностей и имущества, предназначенных для финансирования терроризма».

Отметим, что после начала СВО «Метинвест Евразия», которой принадлежат краснодарский пансионат «Горняк» и белгородское ООО «Белгородметаллоснаб», начала демонстрировать резкое падение выручки. Так, по итогам прошлого года ее прибыль снизилась сразу на 74%, а результатом работы компании за тот же 2022 год стал убыток в размере 1,9 млрд руб.

«Учитывая, что денежные средства перечислены для финансирования терроризма, имеются достаточные основания полагать, что имущество ООО “Метинвест Евразия”, а также дочернего ООО “Белгородметаллоснаб” и учредителя — частной компании с ограниченной ответственностью “Метинвест”, включая денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, предназначалось для этих же целей»,— говорится в ходатайстве следователя.

Суд посчитал доводы представителя ГСУ СКР достаточно мотивированными и наложил арест на десятки объектов недвижимости в Севастополе и Белгороде, 99,87% и 99% долей компании «Метинвест Евразия» в уставных капиталах ее «дочек» — ООО «Белгородметаллоснаб» и ООО «Пансионат “Горняк”» соответственно, на несколько автомобилей, а также на десятки миллионов рублей на счетах фигурирующих в деле организаций в одном из банков.

Попытка представителей ООО «Метинвест Евразия» оспорить это решение райсуда успехом не увенчалась. Более того, следствие затем добилось продления ранее наложенного ареста.

Поскольку сам Ринат Ахметов и топ-менеджеры его холдинга недоступны для российского следствия, дело в отношении них, очевидно, будет рассмотрено заочно во 2-м Западном окруженном военном суде, а активы — конфискованы.

Получить комментарии в «Метинвест Евразия» «Ъ» не удалось — телефоны компании не отвечали.

Отметим также, что Ринат Ахметов, в свою очередь, инициировал в этом году в международных судебных инстанциях процессы против России, требуя компенсировать убытки, понесенные его компаниями на территориях ДНР и ЛНР начиная с 2014 года, включая потерю «Азовстали», являвшейся одним из его крупнейших активов. Впрочем, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о поданном Ринатом Ахметовым иске в ЕСПЧ, Россия вышла из-под юрисдикции этого суда и выполнять его решения не будет.

Олег Рубникович