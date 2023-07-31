Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Украинским террористам помогли из России

Расследуется уголовное дело о финансировании структурами Рината Ахметова «Азова» и других силовиков

Как стало известно «Ъ», по ходатайству СКР арестованы российские активы украинского миллиардера Рината Ахметова. Произошло это в рамках уголовного дела о финансировании бизнес-структурами предпринимателя украинской армии. По версии следствия, олигарх помогал отрядам националистов на Донбассе, а после начала спецоперации деньги со счета входящей в его империю российской компании «Метинвест Евразия» шли на нужды ВСУ, включая признанное террористическим подразделение «Азов».

Украинский предприниматель Ринат Ахметов

Украинский предприниматель Ринат Ахметов

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

Украинский предприниматель Ринат Ахметов

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

Уголовное дело по факту финансирования терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) структурами украинского бизнесмена Рината Ахметова расследуется в России с сентября 2020 года. Оно находится в производстве управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР).

Из материалов дела следует, что с апреля 2022 года неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров компании SCM Holdings Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, спонсировали украинскую армию и отряды националистов, включая подразделение нацгвардии «Азов» (признано в РФ террористическим и запрещено).

При этом стоит отметить, что единственным владельцем SCM Holdings Limited является украинский олигарх Ринат Ахметов. В империю одного из самых богатых в этой стране людей входят более 100 предприятий металлургической и горнодобывающей отраслей, предприятия электроэнергетического и аграрного комплекса, медиахолдинги, банки и проч.

Как полагает следствие, спонсирование структурами Рината Ахметова терроризма осуществлялось в том числе и за счет средств, поступавших из России.

Речь в деле идет о десятках миллионов рублей, перечисленных зарегистрированной в Москве компанией «Метинвест Евразия» — сбытовой структурой украинской горно-металлургической группы «Метинвест», которая и выступает ее единственным учредителем. Последняя, в свою очередь, также входит в холдинг SCM.

Как установили следователи, деньги с расчетного счета московского ООО «Метинвест Евразия» переводились в Первый международный украинский банк. Его конечным бенефициаром является все тот же Ринат Ахметов. Следствие склоняется к версии, что именно по его указанию кредитное учреждение спонсировало как украинскую армию, так и националистические батальоны.

В связи с этим следствие обратилось в Басманный райсуд Москвы с ходатайством об аресте активов российской «дочки» «Метинвеста» для обеспечения исполнения приговора «в части возможной конфискации денег, ценностей и имущества, предназначенных для финансирования терроризма».

Отметим, что после начала СВО «Метинвест Евразия», которой принадлежат краснодарский пансионат «Горняк» и белгородское ООО «Белгородметаллоснаб», начала демонстрировать резкое падение выручки. Так, по итогам прошлого года ее прибыль снизилась сразу на 74%, а результатом работы компании за тот же 2022 год стал убыток в размере 1,9 млрд руб.

«Учитывая, что денежные средства перечислены для финансирования терроризма, имеются достаточные основания полагать, что имущество ООО “Метинвест Евразия”, а также дочернего ООО “Белгородметаллоснаб” и учредителя — частной компании с ограниченной ответственностью “Метинвест”, включая денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, предназначалось для этих же целей»,— говорится в ходатайстве следователя.

Суд посчитал доводы представителя ГСУ СКР достаточно мотивированными и наложил арест на десятки объектов недвижимости в Севастополе и Белгороде, 99,87% и 99% долей компании «Метинвест Евразия» в уставных капиталах ее «дочек» — ООО «Белгородметаллоснаб» и ООО «Пансионат “Горняк”» соответственно, на несколько автомобилей, а также на десятки миллионов рублей на счетах фигурирующих в деле организаций в одном из банков.

Попытка представителей ООО «Метинвест Евразия» оспорить это решение райсуда успехом не увенчалась. Более того, следствие затем добилось продления ранее наложенного ареста.

Поскольку сам Ринат Ахметов и топ-менеджеры его холдинга недоступны для российского следствия, дело в отношении них, очевидно, будет рассмотрено заочно во 2-м Западном окруженном военном суде, а активы — конфискованы.

Получить комментарии в «Метинвест Евразия» «Ъ» не удалось — телефоны компании не отвечали.

Как Сбербанк продал шахты Рината Ахметова в России

Отметим также, что Ринат Ахметов, в свою очередь, инициировал в этом году в международных судебных инстанциях процессы против России, требуя компенсировать убытки, понесенные его компаниями на территориях ДНР и ЛНР начиная с 2014 года, включая потерю «Азовстали», являвшейся одним из его крупнейших активов. Впрочем, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о поданном Ринатом Ахметовым иске в ЕСПЧ, Россия вышла из-под юрисдикции этого суда и выполнять его решения не будет.

Олег Рубникович

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...