Карен Хачанов рванул за десяткой

Одним из четвертьфиналистов Rolex Paris Masters — турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом €5,8 млн — стал его победитель 2018 года россиянин Карен Хачанов, который в трех партиях сломил сопротивление Романа Сафиуллина. В случае успешного выступления на этой неделе в столице Франции Хачанов, занимающий в мировом рейтинге 15-е место, может надеяться на место в первой десятке по итогам года. Вышел в четвертьфинал и Андрей Рублев, переигравший в двух сетах голландца Ботика ван де Зандсхюлпа.

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Фото: Dubreuil Corinne / ABACA / East News Карен Хачанов на турнире Rolex Paris Masters

Фото: Dubreuil Corinne / ABACA / East News

После того как из-за сложной травмы крестца Карен Хачанов пропустил практически все лето, в том числе Wimbledon, казалось, что его шансы на место в первой десятке по итогам года, несмотря на высокие результаты первой половины сезона, сократились до минимума. Шансы эти и сейчас не очень велики, хотя еще не все потеряно. Более того, неожиданно сложилась ситуация, при которой многое, если не все, зависит от самого Хачанова. Точнее, от того, как он сыграет в ближайшие три дня во французской столице на Rolex Paris Masters, а на следующей неделе — в Метце на Moselle Open, одном из двух заключительных турниров этого года категории 250.

По очкам, набранным с января, Хачанов перед началом парижского «мастерса» находился на 15-м месте. Однако на данный момент он может рассчитывать на большее.

После двух уверенных побед, над австралийцем Максом Парселлом и сербом Ласло Джере, россиянин в 1/8 финала переиграл и своего соотечественника Романа Сафиуллина, который, пробившись в основную сетку через квалификацию, сенсационно одолел во втором круге вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса. Уровень тенниса Сафиуллина сейчас очень высок, и неудивительно, что, взяв первый сет, он и во второй партии оказывал Хачанову достойное сопротивление. Однако тот проявил завидное упорство, победил примерно за два часа — 4:6, 6:4, 6:2 и вышел в четвертьфинал. В то время как сразу несколько теннисистов, которые на данный момент находятся в мировой классификации немного выше — норвежец Каспер Рууд, а также американцы Тейлор Фриц, Томми Пол и Фрэнсис Тиафо,— сделать этого не сумели.

Таким образом, в так называемом живом рейтинге, который отражает ситуацию на конкретный день с учетом очков, набранных на текущем турнире, Хачанов с 2475 баллами уже обошел Тиафо и занимает 14-е место. Впереди Пол (2665 очков), вышедший в 1/4 финала австралиец Алекс де Минаур (2740), Рууд (2825), замыкающий первую десятку Фриц (3100) и еще один четвертьфиналист Хуберт Хуркач (3155), идущий девятым. Выходом в полуфинал россиянин автоматически добавляет к своей нынешней сумме 180 очков, финалом — 420, а титулом — 820.

То есть в случае повторения своего парижского триумфа 2018 года, когда в решающем матче он одолел Новака Джоковича, Хачанов может еще побороться даже за место в топ-8, то есть за одну из путевок на Nitto ATP Finals — итоговый турнир года, который начинается в Турине 12 ноября.

Решить такую задачу будет архисложно. Хотя нынешнее качество его игры позволяет надеяться на это.

На данный момент в Турин попали шестеро — серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, итальянец Янник Синнер, грек Стефанос Циципас, а еще две путевки, на которые прежде всего претендуют Александр Зверев из Германии, уступивший Циципасу в 1/8 финала, и датчанин Хольгер Руне, остаются вакантными. Деталь, которая может стать принципиальной: теоретически отбор в Турин не заканчивается парижским «мастерсом». Если понадобится, то он будет осуществляться с учетом турниров в Метце и Софии, которые пройдут на следующей неделе. Правда, сначала надо все же дождаться главных событий в Париже. В пятницу в четвертьфинале Хачанов встретится с Циципасом, которого после шести поражений подряд впервые в карьере победил в начале апреля в Майами, а Андрей Рублев, за 64 минуты переигравший в четверг голландца Ботика ван де Зандсхюлпа — 6:3, 6:3, сыграет с Алексом де Минауром.

Что касается Даниила Медведева, то он, видимо не успев полностью восстановиться после тяжелейшего венского финала против Синнера, в среду в своем первом же матче уступил находящемуся в прекрасной форме болгарину Григору Димитрову. Впрочем, ничего страшного в этом нет. Теперь у третьей ракетки мира есть возможность взять передышку перед Турином, которая, вполне возможно, окажется ему весьма кстати.

Евгений Федяков