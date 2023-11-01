Арина Соболенко подвесила первую ракетку

На проходящем в мексиканском Канкуне итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом $9 млн во втором туре группового этапа первое поражение потерпела нынешний лидер мировой классификации белоруска Арина Соболенко. Проиграв в двух партиях американке Джессике Пегуле, она несколько усложнила свою задачу в борьбе за первое место по итогам сезона, на которое также реально претендует Ига Швёнтек из Польши.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проиграв Джессике Пегуле, Арина Соболенко (на фото) немного усложнила себе задачу завершить год на первом месте в рейтинге WTA

Фото: Artur Widak / NurPhoto / AFP Проиграв Джессике Пегуле, Арина Соболенко (на фото) немного усложнила себе задачу завершить год на первом месте в рейтинге WTA

Фото: Artur Widak / NurPhoto / AFP

Одним из ключевых факторов, влияющих на ход WTA Finals, стал фактор организационный. О выборе Канкуна в качестве места проведения своего итогового турнира WTA объявила довольно поздно, лишь 7 сентября, отказавшись от варианта с Прагой, который считался основным и для большинства теннисисток выглядел наиболее привлекательно. Тем самым функционеры WTA вызвали всеобщее удивление. Чешская сторона предложила хорошие условия, договорившись об аренде прекрасно оборудованного зала O2 Arena, и отдельно записала гарантированный допуск на турнир тех спортсменок из России и Белоруссии, которые по рейтингу попадут в число участниц. Кроме того, уже через день после завершения WTA Finals в Севилье также под крышей начинается финальный этап Кубка Билли Джин Кинг — неофициального командного чемпионата мира, проводящегося Международной федерацией тенниса (ITF).

Тем временем прямых авиационных рейсов между Канкуном и Севильей не существует, и в итоге часть представительниц мировой элиты, не желающих перегружаться на финише сезона, просто отказались от выступления за свои сборные.

Что касается Елены Рыбакиной из Казахстана, представительницы Чехии Маркеты Вондроушовой, а также нескольких парниц — канадки Габриэлы Дабровски, австралийки Сторм Хантер, чешек Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой, вошедших в заявки своих команд на Billie Jean Cup Finals, то им сначала придется добираться в Испанию через океан на перекладных, а затем с ходу приспосабливаться к смене часовых поясов и вступать в бой, не пройдя акклиматизацию.

А уже перед самым стартом WTA Finals в центре внимания оказалась другая, еще более серьезная проблема, касающаяся уже непосредственно этого состязания. Из-за срывов сроков сооружения временной открытой арены, трибуны которой представляют собой сборно-разборные металлоконструкции, теннисистки получили возможность опробовать новый корт лишь за день до старта. Каждой был выделен примерно один час. Для турнира подобного уровня эта ситуация беспрецедентна, и неудивительно, что на WTA со стороны игроков обрушился шквал жесткой критики. Свои претензии в первые матчевые дни высказывали все без исключения восемь участниц. А резче всех, пожалуй, выступила лидер мирового рейтинга Арина Соболенко, которая обвинила WTA в неуважении к спортсменкам. «Иногда мне кажется, что двигаться по этому корту просто опасно. Это явно не тот уровень организации, который здесь должен быть»,— отметила она.

Впрочем, в первом туре группового этапа Соболенко по крайне мере добилась нужного для себя результата. Гречанка Мария Саккари смогла взять у нее лишь один гейм. Зато вторая встреча, с американкой Джессикой Пегулой, сложилась для белоруски неудачно. Она уступила в двух партиях, а поскольку еще одна теннисистка из этой группы, Елена Рыбакина, в тяжелой борьбе справилась с Саккари, Пегула гарантировала себе выход в полуфинал с первого места. Другую же путевку в play-off от этой группы Соболенко и Рыбакина разыграют в четверг.

Таким образом, одна из главных турнирных интриг, связанная с борьбой за первое место в рейтинге по итогам года Соболенко и ее ближайшей преследовательницы Иги Швёнтек из Польши, значительно обострилась.

Белоруске ни в коем случае нельзя уступать представительнице Казахстана. Иначе она не только не сумеет продолжить спор за чемпионский титул в Канкуне, но и подарит Швёнтек неплохой шанс снова возглавить мировую классификацию: польской теннисистке будет достаточно выиграть титул с любым соотношением побед и поражений на групповом этапе. Если же Соболенко, выигравшая в этом году Australian Open, доберется до play-off, но не сумеет пробиться в финал, то задача польской чемпионки Roland Garros усложнится. Ей тоже нужно будет брать титул, но максимум с одним поражением в группе.

В любом случае пока ситуация под контролем Арины Соболенко, которая гарантированно останется первой в случае своего выхода в финал. Матч с Еленой Рыбакиной обещает быть нервным. Его исход непредсказуем, но в серии личных встреч этих двух теннисисток пока со счетом 4:2 впереди белоруска.

WTA Finals в Канкуне (Мексика) Групповой этап. Второй тур Группа «Бакалар». Джессика Пегула (США, 5)—Арина Соболенко (Белоруссия, 1) 6:4, 6:3. Елена Рыбакина (Казахстан, 4)—Мария Саккари (Греция, 8) 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2). Таблица группы «Бакалар» В П С Г 1. Пегула 2 0 4:0 25:14 2. Соболенко 1 1 2:2 19:13 3. Рыбакина 1 1 2:3 26:26 4. Саккари 0 2 1:4 14:31 Таблица группы «Четумаль» В П С Г 1. Гауфф 1 0 2:0 12:1 2. Швёнтек 1 0 2:0 13:6 3. Вондроушова 0 1 0:2 6:13 4. Джабир 0 1 0:2 1:12 Матчи Ига Швёнтек (Польша, 2)—Коко Гауфф (США, 3), Унс Джабир (Тунис, 6)—Маркета Вондроушова (Чехия, 7) завершились в ночь на 2 ноября по московскому времени.

Евгений Федяков