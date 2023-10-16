Корпоративы вписали в бюджет

Почти 40% компаний планируют провести корпоративы в 2024 году, следует из данных опроса сервиса Superjob. Причем больше трети респондентов уже заложили бюджет на мероприятия. Как выяснили аналитики, доля предприятий, которые планируют выделить деньги на праздники, выросла на 10% по сравнению с 2022-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Объем рынка возвращается к показателям 2021 года, отметил партнер и креативный директор агентства Marvelous Артем Синявский: «Рынок растет, развивается. Все пришли в себя от неких шоков прошлого года и поняли, что жизнь продолжается. Естественно, есть изменения: скорректировались артисты, которых можно пригласить, потому что многие уехали. Если говорить о компаниях с госучастием, они не станут заказывать их выступления по причинам иноагентства.

В целом можно сказать, что рынок восстановился примерно до постковидного уровня. Что касается наиболее популярных форматов, это зависит от компании. Скажем, в IT требуют нестандартный подход, чтобы удивлять и повышать лояльность.

Например, совмещение онлайна и офлайна, когда часть программы проходит онлайн с помощью специально разработанного софта, чтобы те, у кого не получилось приехать, допустим, смогли участвовать. Плюс снова появились выезды — на них достаточно большое количество запросов. Очень популярны Сахалин, Камчатка, Дубай. Там проводится много мероприятий».

При этом другие собеседники “Ъ FM” отметили снижение количества заказов на организацию корпоративов по сравнению с прошлым годом. Некоторые предприятия планируют праздновать Новый год в офисе, чтобы сэкономить на аренде площадки, рассказал руководитель агентства Event Agency Republic Free Юрий Мирошников:

«Компания пересматривает бюджеты, и в первую очередь срезаются расходы на сотрудников и какие-то развлекательные мероприятия.

То есть мы видим, что запланированные бизнес-мероприятия проводят, несмотря на увеличение чека и затрат на площадки. Что касается предстоящих новогодних корпоративов, по артистам мы заметили, что на развлекательную часть организации планируют потратить примерно столько же, сколько в прошлом году.

Аренда площадок, питание, какие-то допуслуги подорожали. Стоимость банкетного меню тоже подросла из-за инфляции. Когда компания понимает, что не может позволить себе праздновать так, как раньше, мы все равно стараемся предлагать какие-то интересные решения. В этом году есть несколько клиентов, которым мы просто привозим артистов непосредственно в офис и устраиваем небольшой фуршет».

По данным опроса, почти треть компаний увеличили расходы на корпоративы на следующий год, еще треть не стали переписывать бюджет. Сократили траты только 10% предпринимателей.

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Елена Иванова