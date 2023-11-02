Белгородские власти в 2024 году закупят системы оповещения на 100 млн рублей

В 2024 году белгородские власти намерены продолжить закупать системы оповещения населения. На эти цели планируется потратить 100 млн руб., сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира.

По его словам, в 2022 году на закупку систем оповещения власти региона потратили около 40 млн руб. В нынешнем уже приобретены системы на 60 млн руб. и ожидается выделение еще такого же объема средств. Господин Гладков отметил, что плановые проверки систем проводились в октябре и запланированы на ноябрь.

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Олег Мухин